Cầu thủ nhập tịch Malaysia bị đội bóng Colombia cắt hợp đồng

Ngày 3/11, FIFA bác bỏ đơn kháng cáo của bóng đá Malaysia, giữ nguyên án treo giò một năm đối với 7 cầu thủ nhập tịch, gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Hector Hevel và Joao Figueiredo. Mỗi người bị phạt bổ sung 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng).

Rodrigo Holgado bị đội bóng của Colombia thanh lý hợp đồng (Ảnh: NST).

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng), vì vi phạm Điều 22 Luật FIFA, về tội làm giả và sử dụng hồ sơ giả mạo.

Hơn một tuần sau khi nhận quyết định nói trên của FIFA, CLB America de Cali của Colombia ra quyết định thanh lý hợp đồng với tiền đạo Rodrigo Holgado (gốc Argentina).

Phía đội bóng của Colombia thông tin rằng không có tranh chấp nào giữa America de Cali và luật sư của Rodrigo Holgado. CLB America de Cali sẽ thanh toán số tiền lương còn lại theo hợp đồng của Rodrigo Holgado với CLB này. Hợp đồng nói trên vẫn còn thời hạn hơn một năm nữa.

Holgado ra mắt đội tuyển Malaysia trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam ngày 10/6 (Ảnh: NST).

Rodrigo Holgado trở thành cầu thủ thứ hai, trong nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia vừa bị FIFA treo giò, nhận cảnh thất nghiệp.

Trước đó, CLB Deportivo Tenerife (Tây Ban Nha) đã thanh lý hợp đồng với hậu vệ cánh trái Gabriel Palmero (gốc Tây Ban Nha). Khác với tiền đạo Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero không nhận được bất cứ khoản tiền bồi thường nào từ CLB Deportivo Tenerife, do hợp đồng giữa anh với đội bóng Tây Ban Nha đã gần hết hạn.

Nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Hector Hevel và Joao Figueiredo sẽ phải nghỉ thi đấu đến tháng 9/2026 (tính từ thời điểm FIFA ra quyết định lần đầu vào ngày 26/9 năm nay).

Họ có thể đưa vấn đề lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), mong thay đổi tình hình. Tuy nhiên, theo giới bóng đá toàn cầu, khả năng FAM và 7 cầu thủ có liên quan thắng FIFA tại CAS rất thấp.