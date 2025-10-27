U22 Indonesia e ngại U22 Việt Nam và U22 Thái Lan ở SEA Games 33

Đội tuyển U22 Indonesia đặt mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch môn bóng đá nam tại SEA Games 33. Tại vòng bảng, U22 Indonesia nằm ở bảng C cùng Myanmar, Philippines và Singapore – một bảng đấu được đánh giá giàu tính cạnh tranh và ẩn chứa nhiều khó khăn.

SEA Games 2025 sẽ diễn ra tại Thái Lan từ ngày 3/12 đến 18/12. Để chuẩn bị cho giải đấu hai năm một lần này, U22 Indonesia đã tập trung tại Jakarta từ đầu tháng 10 và có hai trận giao hữu với U22 Ấn Độ trên sân Gelora Bung Karno, với kết quả thua 1-2 và hòa 1-1.

U22 Indonesia thi đấu giao hữu với U22 Ấn Độ vào đầu tháng 10 (Ảnh: Bola).

HLV Rasiman – người từng có nhiều năm làm việc với các đội trẻ Indonesia – đánh giá cao chất lượng nhân sự hiện tại của đội. Chiến lược gia 52 tuổi chia sẻ: “Theo những gì tôi thấy, các cầu thủ U22 Indonesia thường xuyên được thi đấu tại các giải chuyên nghiệp trong nước, điều này giúp họ tích lũy kinh nghiệm đáng kể”.

Ông nhấn mạnh thêm: “Việc ban tổ chức áp dụng quy định chỉ sử dụng cầu thủ dưới 22 tuổi giúp đội hình trở nên cân bằng hơn. Nhờ đó, cơ hội thành công của chúng ta là khá lớn”.

Đợt hội quân lần này quy tụ 32 cầu thủ, trong đó có bốn gương mặt đang thi đấu ở nước ngoài gồm: Adrian Wibowo (Los Angeles FC), Tim Geypens (FC Emmen), Dion Markx (TOP Oss) và Ivar Jenner (FC Utrecht). Nhiều cầu thủ đã góp mặt ở đội tuyển quốc gia như Hokky Caraka, Rafael Struick, Muhammad Ferrari hay Arkhan Fikri cũng xuất hiện trong danh sách.

Kể từ SEA Games 2023, giải đấu không còn cho phép sử dụng cầu thủ quá tuổi. Theo HLV Rasiman, chính thay đổi này tạo môi trường phát triển bền vững hơn cho bóng đá trẻ Indonesia: “Khi không còn phụ thuộc vào các đàn anh, cầu thủ trẻ có điều kiện trưởng thành đúng hướng và tự tin hơn trong thi đấu”.

Nhận xét về ban huấn luyện, ông dành sự tin tưởng lớn cho HLV trưởng Indra Sjafri - người từng mang về nhiều danh hiệu cho bóng đá trẻ Indonesia ở sân chơi khu vực. “Ông Indra không chỉ một lần vô địch ASEAN, mà đã ba lần lên ngôi. Đó không phải là sự trùng hợp. Ông ấy hiểu rõ bóng đá Đông Nam Á và hoàn toàn có khả năng tiếp tục mang về tấm huy chương vàng tại SEA Games năm nay”, HLV Rasiman nhấn mạnh.

Trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Kadek Arel Priyatna ở trận chung kết U23 Đông Nam Á giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia (Ảnh: Getty).

Hậu vệ Kadek Arel Priyatna đánh giá cao những thử thách mà U22 Indonesia sẽ phải vượt qua khi tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan. Cầu thủ thuộc biên chế Bali United khẳng định đội chủ nhà U22 Thái Lan và U22 Việt Nam là hai đối thủ lớn nhất mà U22 Indonesia cần đặc biệt cảnh giác.

“Đội hình hiện tại gồm nhiều cầu thủ đã chinh chiến ở Cúp U23 Đông Nam Á và vòng chung kết U23 châu Á, nên khả năng hòa nhập là rất tốt”, Kadek chia sẻ về sự ổn định dưới thời HLV Indra. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận rằng mọi thứ sẽ khác đi rất nhiều khi phải đối đầu với những đối thủ hàng đầu khu vực.

“Tại Cúp U23 Đông Nam Á vừa rồi, chúng tôi không thể đánh bại U23 Việt Nam. Còn Thái Lan, chúng tôi chỉ thắng trên chấm 11m. Điều đó cho thấy còn rất nhiều điều phải cải thiện”, anh nhấn mạnh.

Theo Kadek, kinh nghiệm chạm trán hai “gã khổng lồ” của bóng đá Đông Nam Á là bài học quý giá để toàn đội tiếp tục hoàn thiện thể lực, chiến thuật và sự tập trung trong hành trình bảo vệ tấm HCV SEA Games đã giành được trước đó. Với sự đoàn kết và kỳ vọng lớn lao từ người hâm mộ, U22 Indonesia đang tỏ rõ quyết tâm giành thành tích tốt nhất tại SEA Games 2025 tại Thái Lan.