HLV U22 Malaysia tuyên bố đanh thép, chờ quyết đấu U22 Việt Nam ở SEA Games

Tại vòng bảng nội dung bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 năm nay tại Thái Lan, U22 Malaysia nằm ở bảng B, chung bảng U22 Việt Nam và U22 Lào.

HLV Nafuzi Zain của U22 Malaysia tuyên bố đội nhà sẽ mạnh hơn ở SEA Games 33 (Ảnh: The Star).

Theo điều lệ của nội dung bóng đá nam, chỉ có các đội đầu bảng và một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (tổng cộng 3 bảng) mới giành quyền vào bán kết. Chính vì thế, U22 Malaysia sẽ cạnh tranh gắt gao vị trí đầu bảng với U22 Việt Nam.

Phát biểu trước truyền thông Malaysia cách đây hai ngày, HLV Nafuzi Zain của U22 Malaysia nói: “Mục tiêu của chúng tôi tại SEA Games là giành quyền vào bán kết, sau đó phấn đấu vào chung kết”.

“U22 Malaysia dự kiến sẽ tập trung từ cuối tháng 11 tới đây. Tôi hy vọng sẽ tập hợp được những cầu thủ tốt nhất trong lứa tuổi để sẵn sàng thi đấu ở SEA Games”, HLV Nafuzi Zain nói thêm.

Trước đó, đội tuyển U22 Malaysia thi đấu không tốt tại giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 7 và vòng loại giải U23 châu Á hồi tháng 9. Tại giải Đông Nam Á, Những chú hổ trẻ (biệt danh của các đội tuyển trẻ Malaysia) bị loại ngay vòng đấu bảng. Còn tại vòng loại U23 châu Á, U22 Malaysia không qua nổi vòng loại.

U22 Malaysia thi đấu không tốt ở các giải quốc tế gần đây nhất (Ảnh: FAM).

HLV Nafuzi Zain chia sẻ, ông đã rút kinh nghiệm từ những thất bại nói trên và U22 Malaysia sẽ thay đổi trên đất Thái Lan.

Vị HLV của đội tuyển U22 Malaysia nói: “Tôi sẽ xây dựng lực lượng mạnh hơn cho SEA Games. Điều quan trọng đối với tôi là thỏa thuận được với các CLB trong việc “nhả” cầu thủ cho đội tuyển U22 Malaysia, đồng thời toàn đội phải có đợt tập huấn tốt trước giải”.

Chưa rõ HLV Nafuzi Zain sẽ làm mới lực lượng của đội tuyển U22 Malaysia bằng cách nào, có gọi thêm cầu thủ nhập tịch hay không?

Thời gian gần đây, U22 Malaysia từng sử dụng hai cầu thủ nhập tịch là tiền vệ Nooa Laine (gốc Phần Lan) và tiền đạo Fergus Tierney (gốc Scotland). Dù vậy, hai cầu thủ này chưa tạo được sức bật đáng kể cho U22 Malaysia.

Nội dung bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra từ ngày 3/12 đến 18/12, bảng B của U22 Malaysia và U22 Việt Nam thi đấu trên sân 700th Anniversary Stadium, tại Chiang Mai. Từ vòng bán kết, các trận đấu đều diễn ra trên sân Rajamangala tại Bangkok.