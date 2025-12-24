AFC bác bỏ thông tin Malaysia bị xử thua 0-3 trước tuyển Việt Nam

Gần đây, trang Seasia Goal (Indonesia) khẳng định rằng AFC chắc chắn sẽ xử thua 0-3 đội tuyển Malaysia trong hai trận gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal. Ngoài ra, trang fanpage này còn khẳng định AFC đang nghiên cứu khả năng cấm Malaysia tham dự hai kỳ Asian Cup vào các năm 2027 và 2031.

AFC bác bỏ thông tin xử thua 0-3 tuyển Malaysia trong hai trận gặp tuyển Việt Nam (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John, đã phủ nhận thông tin từ một trang tin này. Ông chia sẻ với tờ BH Sukan: “Không đúng. Chúng tôi chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào”.

Trước đó ông Windsor cũng từng khẳng định cơ quan này chưa có kết luận chính thức và phát đi tín hiệu rằng AFC chưa vội áp dụng biện pháp tương tự như FIFA ở thời điểm hiện tại.

Theo ông Windsor, AFC sẽ dành thời gian để chờ phán quyết từ Tòa án trọng tài Thể thao (CAS), nơi Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang theo đuổi vụ việc, trước khi đưa ra bất kỳ hành động tiếp theo nào.

“Đúng vậy, trước mắt chúng tôi sẽ chờ quyết định từ CAS. Án phạt này cũng mới được FIFA ban hành nên AFC cần thời gian để xem xét,” ông Windsor cho biết trong cuộc trao đổi với BH Sukan vào tuần trước.

AFC cho biết hạn chót để khép lại toàn bộ vụ việc là ngày 31/3/2026, thời điểm vòng loại Asian Cup 2027 kết thúc.

Cách đây không lâu, FIFA đã xử thua 0-3 đội tuyển Malaysia trong các trận giao hữu gặp Cape Verde, Singapore và Palestine do đội bóng này sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. Điều đó khiến họ tụt 5 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, từ vị trí thứ 116 xuống thứ 121 thế giới.