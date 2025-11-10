Bóng đá Malaysia đối diện sóng gió mới từ 7 cầu thủ nhập tịch

Tối 9/11, tờ Harian Metro của Malaysia thông tin: “Các luật sư ở nước ngoài đang đàm phán với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, để xem xét kiện FAM”.

7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA treo giò, tính chuyện kiện FAM, để đòi tiền bồi thường (Ảnh: VFF).

7 cầu thủ nhập tịch được đề cập gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Hector Hevel và Joao Figueiredo. Đây là nhóm những cầu thủ đã bị FIFA treo giò một năm. Mỗi người bị phạt bổ sung 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng), vì sử dụng hồ sơ giả để khoác áo đội tuyển Malaysia.

Tờ Harian Metro nêu nguyên nhân nhóm 7 người này muốn kiện FAM: “7 cầu thủ này đang muốn FAM bồi thường thiệt hại. Trước đó, FAM thừa nhận rằng nhân viên hành chính có sai sót trong quá trình nộp hồ sơ lên FIFA, khi đăng ký nhập tịch cho Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Hector Hevel và Joao Figueiredo”.

“Sau khi bị FIFA treo giò, một số cầu thủ trong nhóm 7 người nói trên đã mất kế sinh nhai. Họ bị CLB chủ quản chấm dứt hợp đồng gần như ngay lập tức”, tờ báo của Malaysia thông tin thêm.

Riêng nhà báo người Malaysia Firdaus Hashim bình luận: “7 cầu thủ có liên quan hoàn toàn có khả năng sẽ kiện FAM. Nếu điều này xảy ra, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên vì kế sinh nhai, nguồn thu của các cầu thủ này đã mất”.

FAM đang đối diện với nhiều sóng gió (Ảnh: NST).

“Động thái kiện FAM của họ có thể xem là một cách đi tìm sự bồi thường thiệt hại. Với họ, khoản bồi thường này rất quan trọng, để họ mưu sinh cho đến khi họ tìm được CLB mới, khi thời hạn bị treo giò của họ kết thúc”, nhà báo Firdaus Hashim phân tích thêm.

Nếu nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Hector Hevel và Joao Figueiredo kiện FAM, Liên đoàn Bóng đá Malaysia sẽ bị “nội công ngoại kích”. FAM có nguy cơ phải xử lý hai vụ kiện cùng lúc.

Vụ kiện thứ nhất là họ kiện FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS). Còn vụ kiện thứ hai là vụ 7 cầu thủ nhập tịch kiện họ.

Nếu thua trong cả hai vụ kiện này, FAM sẽ phải tổn thất kinh tế rất lớn, trong bối cảnh họ sẽ không nhận được sự hỗ trợ về mặt tài chính từ tiền ngân sách. Đồng thời, động thái muốn kiện FAM của 7 cầu thủ nhập tịch có liên quan, cho thấy 7 người này không tin vào khả năng FAM thắng kiện FIFA tại CAS.