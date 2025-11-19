Xác định 20 đội giành vé dự Asian Cup 2027: Bóng đá Đông Nam Á lên tiếng

Trong số 20 đội đã có vé dự VCK Asian Cup 2027, 18 đội giành được những chiếc vé này thông qua việc có suất tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Những đội tuyển này bao gồm Saudi Arabia, Australia, Iraq, Iran, Uzbekistan, Qatar, UAE, Nhật Bản, Hàn Quốc, Oman, Palestine, Bahrain, Jordan, Trung Quốc, Indonesia, Triều Tiên, Kuwait và Kyrgyzstan.

Đội tuyển Singapore (áo xanh) chính thức có vé dự VCK Asian Cup 2027 (Ảnh: FAS).

Trong số 18 đội bóng này, Saudi Arabia đồng thời cũng là đội chủ nhà của VCK giải vô địch bóng đá châu Á, sẽ diễn ra sau đây hai năm.

Đến hết tối 18/11, có thêm hai đội nữa giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2027, gồm Singapore và Syria, nâng tổng số đội đã chắc chắn có vé lên con số 20 đội.

Singapore giành được vé sau chiến thắng 2-1 trước Hong Kong (Trung Quốc) tại bảng C vòng loại thứ 3. Trận đấu này diễn ra ở sân Kai Tak (Hong Kong).

Thái Lan (áo đen) vẫn miệt mài chạy đua đến giải vô địch châu Á (Ảnh: FAT).

Singapore hiện có 11 điểm, hơn đội đứng nhì bảng C là Hong Kong 3 điểm. Singapore hơn Hong Kong kết quả đối đầu trực tiếp (chỉ số phụ đầu tiên được xét đến khi có hai đội trở lên có cùng điểm số).

Còn Syria giành vé sau khi thắng Pakistan 5-0, trong trận đấu tối qua ở bảng E vòng loại thứ 3. Trận đấu này diễn ra trên sân Jinnah tại Islamabad (Pakistan).

Hiện tại, Syria có 15 điểm sau 5 lượt trận, hơn đội nhì bảng Myanmar đến 9 điểm. Myanmar thi đấu ít hơn Syria một trận, nhưng đội bóng Đông Nam Á chỉ còn hai trận nữa ở vòng loại Asian Cup, nên Myanmar không còn khả năng bắt kịp Pakistan.

Ngoài các đội tuyển Indonesia và Singapore, bóng đá Đông Nam Á gần như sẽ có tiếp vé thứ 3 dự VCK Asian Cup 2027, đến từ bảng F vòng loại.

Malaysia (áo vàng) đang cố gắng níu kéo hy vọng, trước áp lực sẽ bị phạt bởi FIFA và AFC (Ảnh: FAM).

Vị trí đầu bảng này hoặc sẽ thuộc về Malaysia (nếu họ thắng kiện tại CAS, vụ 7 cầu thủ nhập tịch), hoặc sẽ thuộc về đội tuyển Việt Nam (nếu Malaysia thua kiện ở CAS). Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có thêm ít nhất một đội bóng nữa từ Đông Nam Á chuẩn bị lấy vé đến với giải vô địch châu Á.

Hai đội khác thuộc Đông Nam Á đang cạnh tranh gay gắt vé dự VCK, gồm Philippines ở bảng A và Thái Lan ở bảng D.

Tối qua, Philippines thắng Maldives 2-0, trong trận đấu diễn ra ở Male (Maldives). Philippines có 13 điểm, đứng nhì bảng A. Họ bằng điểm với đội đầu bảng Tajkistan. Hai đội này sẽ gặp nhau vào ngày 31/3/2026 tại Tajikistan để trực tiếp tranh ngôi đầu bảng, cũng là tranh vé dự VCK.

Còn Thái Lan thắng Sri Lanka 4-0 tại bảng D, trong trận đấu diễn ra ở Colombo (Sri Lanka), vào tối qua. Thái Lan đang có 12 điểm, bằng điểm với đội đầu bảng Turkmenistan. Hai đội này sẽ trực tiếp tranh ngôi đầu bảng vào ngày 31/3/2026, tại Thái Lan.

Tóm lại, Đông Nam Á sẽ có tối thiểu 3 đội dự VCK Asian Cup 2027 (gồm Indonesia, Singapore, đội tuyển Việt Nam hoặc Malaysia), tối đa sẽ có 5 đội dự giải đấu này (có thể có thêm Philippines và Thái Lan).