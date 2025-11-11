Báo Malaysia tung bằng chứng, nhắc FAM cần chính trực và chuyên nghiệp

Tờ Majoriti cho biết án phạt từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã tạo nên cú sốc lớn, đặc biệt với bảy cầu thủ nhập tịch khi sự nghiệp của họ bị ảnh hưởng mạnh.

"Bảy cầu thủ bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng, khiến sự nghiệp của họ rơi vào giai đoạn đầy bất ổn. Lệnh cấm không chỉ ảnh hưởng đến cơ hội thi đấu ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, mà còn đe dọa danh tiếng và tương lai nghề nghiệp của họ", Majoriti nhận định.

Tuy nhiên, Majoriti nhấn mạnh rằng "vấn đề kỷ luật cầu thủ khi vi phạm không phải điều mới mẻ, khi chính FAM từng áp dụng các hình phạt vô cùng nghiêm khắc đối với những cầu thủ vi phạm, bất kể lỗi xuất phát từ hành động trên sân hay ngoài đời", đồng thời đưa hai minh chứng cụ thể:

"Nhìn lại quá khứ, có hai khoảnh khắc bị treo giò thu hút sự chú ý nhất của người hâm mộ Malaysia và để lại ấn tượng sâu sắc trong lịch sử bóng đá quốc gia.

Huyền thoại Sabah - Matlan Marjan

Matlan Marjan chịu án phạt cấm tham gia các hoạt động bóng đá hơn 20 năm (Ảnh: Majoriti).

Matlan Marjan, cầu thủ người Sabah, từng được xem là niềm tự hào của bóng đá Malaysia sau khi ghi bàn vào lưới đội tuyển Anh năm 1991 - một thành tích hiếm hoi trong lịch sử. Tiền đạo đến từ Borneo được ca ngợi như chất xúc tác cho sự hồi sinh của bóng đá Sabah và là nguồn cảm hứng lớn cho thế hệ cầu thủ trẻ.

Tuy nhiên, hào quang ấy nhanh chóng vụt tắt. Năm 1995, Matlan bị kết tội tham nhũng và dàn xếp tỷ số, dẫn đến việc bị trục xuất đến Semporna và chấm dứt sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Sau hơn hai thập kỷ, ông được FAM ân xá vào năm 2017 và trở lại với bóng đá, dù không còn thi đấu. Câu chuyện của Matlan là lời cảnh tỉnh: thành công trên sân cỏ có thể sụp đổ chỉ vì sai lầm ngoài sân cỏ.

“Tanker” của Selangor FC - Yazan Al-Arab

Yazan Al-Arab trong màu áo Selangor (Ảnh: Stadium Astro).

Yazan Al-Arab, trung vệ người Jordan của Selangor FC, nổi tiếng với thể hình vạm vỡ và phong cách thi đấu mạnh mẽ. Tuy nhiên, một sự cố tại trận tứ kết Cúp Malaysia 2023 đã khiến sự nghiệp của anh rẽ sang hướng khác.

Trong trận đấu với Terengganu FC tại sân MBPJ, Yazan đá và khạc nhổ vào trọng tài, sau khi có phản ứng dữ dội với quyết định trên sân. Hành vi này khiến hợp đồng của anh bị chấm dứt ngay lập tức, đồng thời bị FAM cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá tại Malaysia.

Theo cáo buộc, Yazan vi phạm Điều 1, 51(1a) và 59 của Bộ luật Kỷ luật FAM, khi có hành vi xúc phạm và đẩy trọng tài. Hệ quả, Selangor FC cũng bị phạt 13.000 RM (khoảng 82 triệu đồng) và cảnh cáo nghiêm khắc. Hiện nay, Yazan đang tiếp tục sự nghiệp tại FC Seoul (Hàn Quốc), minh chứng rằng dù từng vướng tai tiếng, cơ hội chuộc lỗi và làm lại vẫn luôn tồn tại".

Với các minh chứng cụ thể, Majoriti khuyên FAM và các cầu thủ chấp nhận hình phạt, thay vì kéo dài vụ việc khiến tất cả các bên liên quan thêm mệt mỏi: "Từ Matlan Marjan đến Yazan Al-Arab, cả hai câu chuyện đều cho thấy: tài năng và kỹ thuật chỉ là một nửa của thành công. Trong thế giới bóng đá chuyên nghiệp, kỷ luật, sự chính trực và tinh thần chuyên nghiệp mới là nền tảng giúp cầu thủ xây dựng sự nghiệp bền vững và được tôn trọng".