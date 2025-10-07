"Bóng đá Malaysia nên nhìn lại mình thay vì theo kiện FIFA đến cùng"

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang phải đối diện với án phạt nặng hơn từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) khi mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban kỷ luật FIFA, ông Jorge Palacio, đã chính thức cung cấp các tài liệu làm căn cứ để phạt nặng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), cùng với 7 cầu thủ gian lận nhập tịch.

Danh sách các cầu thủ vi phạm gồm: Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Gabriel Palmero.

Về phía FAM cũng được cho là có những hành động cứng rắn như tuyên bố sẽ đệ đơn kháng cáo lên FIFA hay đưa vấn đề lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Tuy nhiên, giới chuyên gia nước này cho rằng những việc đó chỉ làm cho mọi việc rắc rối thêm.

Chuyên gia cảnh báo FAM không nên theo kiện đến cùng (Ảnh: New Straits Times).

Tờ New Straits Times của Malaysia đưa tin, FIFA đã chính thức công bố văn bản nêu rõ sai phạm. Theo đó, các cơ quan chức năng Malaysia đang bị gây sức ép phải nhanh chóng làm rõ liệu 7 cầu thủ nhập tịch có được đăng ký bằng giấy tờ giả mạo hay không. Đây là cáo buộc cốt lõi mà FIFA đã sử dụng làm căn cứ để trừng phạt FAM và các cầu thủ liên quan.

Tiến sĩ Faithal Hassan, giảng viên cao cấp tại Khoa Thể thao và Khoa học vận động của ĐH Malaya, cho rằng cuộc tranh cãi về án phạt của FIFA không nên bị cuốn vào chính trị hay đổ lỗi, mà cần tập trung vào bản chất của vụ việc: các giấy tờ có thật sự bị làm giả hay không, và ai chịu trách nhiệm.

"Vấn đề trung tâm mà FIFA đặt ra là các giấy tờ bị phát hiện là giả. Nếu đó là giấy tờ thật, sẽ không có gì để bàn cãi. Cục Đăng ký Quốc gia là cơ quan cấp hộ chiếu, câu hỏi mấu chốt cần được trả lời là những hộ chiếu đó có được phê duyệt dựa trên giấy tờ bị làm giả hay không”, ông Hassan khẳng định.

Theo vị chuyên gia, vấn đề cốt lõi của việc nhập tịch cầu thủ hiện nay là sự chi phối của các đại lý. Ông nhấn mạnh: "Thay vì cáo buộc phá hoại, chúng ta nên tập trung vào nguồn gốc giấy tờ. Nếu các đại lý là người xử lý hồ sơ, mức độ tin cậy đến đâu".

Vị chuyên gia này cũng khẳng định nguyên tắc rõ ràng: "Sai là sai, bất kể ai là người báo cáo vụ việc cho FIFA, FAM nên chấp nhận thay vì tìm kiếm lý do đổ lỗi”.

Trong khi đó luật sư Zamri Ibrahim, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá bang Perlis, cho rằng vụ việc không chỉ dừng ở phạm vi thể thao. "Việc giả mạo giấy tờ và gian lận là hành vi hình sự, liên quan đến việc đạt lợi ích bằng cách lừa dối.

Theo Bộ luật Hình sự Malaysia, tội gian lận (điều 420) có thể bị phạt tù từ 1 đến 10 năm và phạt tiền. Tội làm giả tài liệu để gian lận (điều 468) cũng có thể bị phạt tù tối đa 7 năm. Đây rõ ràng là một vụ việc nghiêm trọng. Nếu hành vi này được chứng minh, đó sẽ là nỗi xấu hổ lớn của Malaysia”, Ibrahim chia sẻ với tờ New Straits Times.