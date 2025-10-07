Bóng đá Malaysia có thêm 21 ngày để kiện FIFA lên CAS

Cho đến khoảng 23h30 tối 6/10, tờ nhật báo tiếng Anh hàng đầu Malaysia New Straits Times vẫn đăng tải thông tin Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chưa chính thức đệ đơn kháng cáo lên Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), về vụ 7 cầu thủ nhập tịch của họ bị FIFA “treo giò” 12 tháng, vì sử dụng hồ sơ giả.

New Straits Times viết: “Liên đoàn Bóng đá Malaysia vẫn đang chờ phán quyết đầy đủ bằng văn bản từ phía FIFA, trước khi tiến hành kháng cáo”.

Cho đến khoảng 21h30 tối 6/10, FAM vẫn chưa kháng cáo (Ảnh: NST).

Điều đáng chú ý nằm ở chỗ ngày 6/10 đã là ngày cuối cùng liên quan đến thời hạn 10 ngày, mà FIFA cho phép FAM và các cầu thủ có liên quan được quyền kháng cáo.

Trước đó, ngày 26/9, FIFA tuyên phạt nhóm 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia gồm Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal sử dụng hồ sơ giả. Các cầu thủ này bị “treo giò” 12 tháng trên phạm vi toàn cầu.

Từng người trong số họ bị phạt bổ sung 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng). FAM bị FIFA phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng).

New Straits Times trong buổi tối 6/10 cũng dẫn lời Tổng thư ký (TTK) FAM Datuk Noor Azman Rahman: “Quy trình kháng cáo của chúng tôi chỉ bắt đầu sau khi FAM nhận được toàn bộ tài liệu chính thức từ phía FIFA”.

FAM sẽ có 21 ngày để kiện phán quyết của FIFA lên CAS (Ảnh: ASEAN Football).

“Sau khi nhận được toàn bộ phán quyết, đội ngũ pháp lý của FAM sẽ đệ đơn kháng cáo lên FIFA, kèm theo các tài liệu hỗ trợ, với các chứng cứ pháp lý mạnh mẽ”, ông Datuk Noor Azman Rahman.

Ngay sau khi thông tin FAM quá chậm trễ trong việc kháng cáo xuất hiện trên truyền thông Malaysia, các kênh truyền thông trong khu vực lập tức nhận định những trình tự pháp lý tiếp theo, sẽ xuất hiện trong vụ việc này.

Cụ thể, nếu kháng cáo bất thành, FAM có thể đưa sự việc, có thể kiện FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Trong vòng 21 ngày, CAS sẽ ban hành quyết định cuối cùng, công nhận hoặc phản đối phán quyết trước đó của FIFA liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia.

Phán quyết của CAS sau 21 ngày nữa sẽ là phán quyết bắt buộc mà các bên phải thi hành. Sau 21 ngày nữa, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ căn cứ vào quyết định của CAS để xử lý đội tuyển Malaysia và Liên đoàn bóng đá nước này.

Nếu FAM thắng kiện tại CAS, Liên đoàn Bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ có liên quan sẽ được tuyên trắng án. Còn nếu FAM thua kiện, AFC có thể xử thua đội tuyển Malaysia 0-3 trước đội tuyển Việt Nam (thay vì thắng 4-0 như kết quả hiện có).

Đội tuyển Malaysia có thể bị AFC trừ điểm tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, bị phạt thêm tiền. Và nặng nhất là đội tuyển quốc gia và các CLB của bóng đá Malaysia sẽ bị cấm thi đấu có thời hạn ở các giải đấu cho AFC tổ chức, trong những năm sắp tới.