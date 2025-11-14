Trình độ của Lê Quang Liêm so với các đối thủ ở World Cup cờ vua 2025

Lê Quang Liêm sẽ đối đầu với Alexander Donchenko (Đức) vào hôm nay (14/11) ở vòng 5. Tuy nhiên, điều đáng chú ý ở chỗ, sau vòng 4, rất nhiều siêu đại kiện tướng thế giới đã bị loại.

Lê Quang Liêm hiện là ứng cử viên vô địch số 3 tại World Cup cờ vua 2025 (Ảnh: FIDE).

Trong số này, những nạn nhân lớn nhất của bất ngờ ở vòng 4 là Praggnanandhaa (Ấn Độ) và Vincent Keymer (Đức). Praggnanandhaa (Ấn Độ) thua Daniil Dubov (Nga) sau loạt tie-break. Trong khi đó, Vincent Keymer thất bại trước một kỳ thủ khác người Nga là Andrey Esipenko.

Những kết quả này giúp Lê Quang Liêm (Elo 2.729) trở thành hạt giống số 3 của giải. Chưa hết, kỳ thủ số một Việt Nam nằm ở nhánh đấu khá thuận lợi, bởi hầu hết các kỳ thủ mạnh còn lại đều nằm ở nhánh bên kia.

Những kỳ thủ siêu mạnh nằm khác nhánh đấu với Lê Quang Liêm có Erigaisi Arjun (Ấn Độ, Elo 2.773) và Wei Yi (Trung Quốc, Elo 2.754).

Những kỳ thủ khác được đánh giá cao trong số những người vẫn còn hiện diện tại giải có Levon Aronian (Armenia) và Javokhir Sindarov (Uzbekistan). Trong số này, Levon Aronian khác nhánh đấu với Lê Quang Liêm, còn Javokhir Sindarov chung nhánh đấu với vận động viên (VĐV) người Việt Nam.

May mắn đang ưu ái Lê Quang Liêm, nhưng điều quan trọng còn lại là kỳ thủ số một Việt Nam phải thi đấu tốt từ nay đến cuối giải. Trước tiên, Lê Quang Liêm phải thắng được Alexander Donchenko (Đức, Elo 2.641), trong trận đấu thuộc vòng 5.