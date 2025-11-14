Lực sĩ Phạm Văn Mách lần thứ 7 vô địch thể hình thế giới ở tuổi 49

Giải vô địch thể hình và fitness thế giới 2025 diễn ra tại đảo Batam (Indonesia), từ ngày 11/11 đến 17/11. Riêng nội dung thể hình diễn ra từ ngày 14/11 đến 16/11. Ngay ở ngày thi đấu đầu tiên, các VĐV Việt Nam đã thắng lớn.

Phạm Văn Mách lần thứ 7 vô địch thể hình thế giới, hạng 55kg nam (Ảnh: NVCC).

Đáng chú ý nhất trong số này chính là “kiến càng” Phạm Văn Mách. Ở tuổi 49, lực sĩ hàng đầu Việt Nam vẫn có lần thứ 7 đăng quang ngôi vô địch thế giới.

Ở hạng cân sở trường 55kg nam, Phạm Văn Mách chiến thắng các đối thủ rất mạnh Muru Ramamurthy và Shiv Choram Sundi (đều là người Ấn Độ), giành HCV.

Đây là thành tích gây sốt của “lão tướng” này, bởi ở độ tuổi U50, không có nhiều VĐV còn đủ khả năng duy trì phong độ đỉnh cao và duy trì được cấu trúc thể hình hoàn hảo như Phạm Văn Mách.

Ngoài Phạm Văn Mách, ngày thi đấu đầu tiên của nội dung thể hình, tại giải vô địch thế giới năm nay cũng chứng kiến thành công vang dội của các VĐV khác thuộc đoàn Việt Nam.

Cụ thể, Nguyễn Thị Kim Dung giành HCV thể hình cổ điển nội dung cao chưa đến 1m65 của nữ, Phan Huỳnh Đức giành HCV hạng cân 65kg nam và Hồ Huy Bình giành HCV hạng cân 70kg nam.