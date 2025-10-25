HLV Kewell thắng trận cùng Hà Nội FC, CLB Ninh Bình vẫn đứng đầu bảng

Trận đấu giữa Hà Nội FC và CLB Becamex TPHCM ở vòng 8 V-League 2025-2026 diễn ra tối nay (25/10) trên sân Gò Đậu (TPHCM) phải bắt đầu chậm 30 phút, do cơn mưa nặng hạt kéo dài.

Cơn mưa lớn ảnh hưởng đến trận đấu (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Khi trận đấu bắt đầu, Hà Nội FC chính là đội bị thủng lưới trước. Phút 24, Nguyễn Trần Việt Cường phá bẫy việt vị, anh lao xuống đối mặt với thủ môn Quan Văn Chuẩn của Hà Nội FC. Việt Cường “vẩy” bóng rất đẹp, đưa bóng qua người thủ môn Quan Văn Chuẩn, ghi bàn giúp CLB Becamex TPHCM dẫn trước 1-0.

Mãi đến phút cuối cùng của hiệp một, Hà Nội FC mới tìm được bàn thắng san bằng tỷ số. Trong tình huống này, Daniel Passira tận dụng sai lầm đấm bóng hụt của thủ môn Minh Toàn bên phía Becamex TPHCM, trước khi Daniel Passira dứt điểm vào lưới trống, ghi bàn san bằng tỷ số 1-1 cho Hà Nội FC .

Trận đấu bắt đầu muộn 30 phút (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Hiệp hai, ở phút 53, Daniel Passira bị phạm lỗi trong khu vực 16m50 của Becamex TPHCM, Hà Nội FC được hưởng phạt đền.

Từ chấm 11m, cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên dứt điểm thành công, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng của HLV Harry Kewell (người Australia).

Phút 80, đến lượt Becamex TPHCM được hưởng phạt đền, sau khi Việt Cường bị truy cản trái phép trong khu vực cấm địa của đội khách. Tuy nhiên, Oduenyi bên phía Becamex TPHCM lại sút hỏng, bỏ qua cơ hội gỡ hòa cho đội chủ nhà.

Hà Nội FC có chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Harry Kewell (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Không ghi được bàn thắng trong tình huống ấy, Becamex TPHCM càng thêm tiếc nuối. Phút bù giờ thứ 3 của hiệp hai, Xuân Mạnh trong pha lên tham gia tấn công, đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho đội khách.

Phút bù giờ thứ 10, Becamex TPHCM có thêm một quả phạt đền nữa. Lần này cầu thủ Hugo Alves bên phía đội chủ nhà thực hiện thành công, thu ngắn cách biệt xuống còn 2-3.

Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để Becamex TPHCM ngăn HLV Harry Kewell có chiến thắng đầu tiên tại V-League với Hà Nội FC.

Ở trận đấu còn lại tại vòng 8 LPBank V-League 2025-2026, CLB Ninh Bình thắng đội PVF-CAND 3-1. Ninh Bình tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 20 điểm sau 8 trận đấu.