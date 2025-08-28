Báo Trung Quốc ngỡ ngàng khi sao Việt kiều chọn tuyển Việt Nam

Như đã biết, mới đây, tiền vệ Việt kiều Chung Nguyen Do đã nói lời chia tay bóng đá Bulgaria sau khi được triệu tập lên đội U23 Việt Nam. Điều đáng nói, trước khi trở về Việt Nam thi đấu, ngôi sao sinh năm 2005 là một trong những tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Bulgaria.

Chung Nguyen Do trong màu áo CLB Ninh Bình (Ảnh: Ninh Bình FC).

Cầu thủ này đã đại diện cho các cấp độ U17, U19 và U21 Bulgaria. Trong năm 2025, anh đã ra sân 5 trận cho đội U21 Bulgaria. Thậm chí, nhiều người cho rằng Chung Nguyen Do được quy hoạch lên khoác áo đội tuyển Bulgaria trong tương lai khi đều đặn ra sân và tỏa sáng cho CLB Slavia Sofia. Ở mùa giải trước, anh thi đấu 31/34 trận ở CLB này và ghi được 2 bàn.

Báo giới Trung Quốc bất ngờ về sự lựa chọn của Chung Nguyen Do: “Tiền vệ Việt kiều đã chính thức từ bỏ cơ hội thi đấu cho đội tuyển quốc gia Bulgaria ở mọi cấp độ, để toàn tâm cống hiến cho đội tuyển Việt Nam.

Không ít người ngỡ ngàng với quyết định của Chung Nguyen Do vì họ cho rằng bóng đá Bulgaria đã bỏ lỡ một tài năng trẻ đầy triển vọng.

Chỉ hai tháng trước, Chung Nguyen Do vẫn là cầu thủ chủ chốt của CLB Slavia Sofia. Anh ra sân 31/34 trận cho CLB hàng đầu Bulgaria ở mùa giải trước và lọt vào top 3 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu. Tiền vệ 20 tuổi cũng đã chơi hơn 30 trận cho các đội trẻ Bulgaria, từ U17 đến U21, trở thành một thành viên chủ chốt của đội tuyển trẻ quốc gia.

Chung Nguyen Do từ chối cơ hội khoác áo Bulgaria để tập trung cống hiến cho đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Slavia Sofia).

Tuy nhiên, sau khi trở về Việt Nam khoác áo CLB Ninh Bình, Chung Nguyen Do đã nộp đơn lên FIFA xin chuyển đổi liên đoàn, từ Liên đoàn bóng đá Bulgaria sang Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc anh đã từ chối cơ hội khoác áo đội tuyển Bulgaria, để tập trung cống hiến cho đội tuyển Việt Nam”.

Tờ 163 cho rằng sự xuất hiện của Chung Nguyen Do sẽ giúp đội tuyển Việt Nam đáng gờm hơn: “Chung Nguyen Do coi Việt Nam là quê hương và muốn cống hiến hết mình cho đội tuyển quốc gia nước này. Mới đây, anh đã được triệu tập vào đội U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á.

Sự xuất hiện của anh sẽ giúp bóng đá Việt Nam trở nên đáng gờm hơn. HLV Kim Sang Sik đặt mục tiêu toàn thắng cả ba trận ở vòng loại giải U23 châu Á để góp mặt ở vòng chung kết”.

Mới đây, tờ Dsport của Bulgaria cũng thể hiện sự tiếc nuối khi Chung Nguyen Do quyết định lựa chọn đội tuyển Việt Nam: “Cựu cầu thủ Slavia Sofia, Chung Nguyen Do, đã nói lời chia tay bóng đá Bulgaria sau thời gian ngắn về Việt Nam chơi bóng.

Chung Nguyen Do đã đại diện cho các cấp độ trẻ của Bulgaria nhưng cầu thủ này đã được FIFA cấp phép đại diện cho đội tuyển Việt Nam.

Gần đây, Chung Nguyen Do đã quyết định về CLB Ninh Bình thi đấu. Có lẽ, điều đó đã tác động để cầu thủ này lựa chọn đội tuyển Việt Nam thay vì Bulgaria”.

Trên trang cá nhân, Chung Nguyen Do đã nói lời tạm biệt bóng đá Bulgaria để chuyên tâm cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Tiền vệ phòng ngự này cho biết: “Tôi sẽ khép lại một trang sách đầy ắp những thành công, bạn bè và những khoảnh khắc khó quên. Tôi cảm thấy vinh dự khi đóng góp cho bóng đá Bulgaria. Cảm ơn sự ủng hộ, cảm ơn những kỷ niệm và cảm ơn vì tất cả”.

Đi kèm với dòng trạng thái này, Chung Nguyen Do đăng tải bức hình khoác áo đội trẻ của Bulgaria. Vào tháng trước, FIFA xác nhận cầu thủ Việt kiều này đã chuyển liên đoàn thành công từ Bulgaria sang Việt Nam. Trong quá khứ, Chung Nguyen Do chưa từng khoác áo đội tuyển quốc gia Bulgaria nên anh đủ điều kiện thi đấu cho các đội tuyển Việt Nam.