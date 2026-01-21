Báo Trung Quốc gửi thông điệp đầy nhân văn đến hậu vệ Hiểu Minh

U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc

Trận bán kết giải U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia tối 20/1 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc đã chứng kiến một khoảnh khắc khiến hàng triệu trái tim người hâm mộ Việt Nam thắt lại.

Hiểu Minh được đưa rời sân trên cáng (Ảnh chụp màn hình).

Ngay trong hiệp 1, hậu vệ trụ cột Nguyễn Hiểu Minh đã gặp phải một chấn thương nghiêm trọng sau nỗ lực tranh chấp bóng với đối phương, buộc anh phải rời sân bằng cáng đầy tiếc nuối.

Đây được xem là tổn thất nặng nề nhất của U23 Việt Nam kể từ đầu giải đấu bởi Hiểu Minh vốn được xem là "nhạc trưởng" trong sơ đồ chiến thuật của HLV Kim Sang Sik.

Sự góp mặt của anh giúp hàng thủ U23 Việt Nam duy trì khả năng kiểm soát bóng và điều tiết nhịp độ cực kỳ uyển chuyển. Tuy nhiên, vận đen đã ập đến khi trận đấu mới trôi qua được hơn 30 phút.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, làn sóng chia sẻ đầy bất ngờ đã xuất hiện trên các tờ báo thể thao lớn tại Trung Quốc. Tờ Sina Sports giật dòng tít: "Lời chúc từ trái tim: Mong Nguyễn Hiểu Minh sớm trở lại sân cỏ".

Trong khi đó, tờ QQ cũng đăng tải đoạn clip Hiểu Minh rời sân kèm những lời động viên: “Cầu thủ Nguyễn Hiếu Minh của U23 Việt Nam bị chấn thương đầu gối và phải rời khỏi sân bằng cáng. Chúc bạn mau bình phục, màn trình diễn thực sự quả cảm và tài năng của tiền vệ Việt Nam”.

Cùng với những lời động viên, báo giới nước này cũng thừa nhận, Hiểu Minh là cầu thủ đáng gờm nhất mà U23 Trung Quốc phải dè chừng. Tốc độ và khả năng lấn lướt của số 4 đã đem đến cho hàng thủ của U23 Việt Nam sự chắc chắn cần thiết, gây ra nhiều thử thách cho mọi đối thủ.

"Bóng đá là cuộc chiến của 90 phút, nhưng sức khỏe và sự nghiệp của cầu thủ là mãi mãi. Hy vọng hậu vệ của U23 Việt Nam không gặp vấn đề quá nghiêm trọng", tác giả Li Peng chia sẻ trên chuyên trang thể thao nổi tiếng của Trung Quốc, Dongqiudi.

Hiểu Minh đang có màn trình diễn ấn tượng kể từ đầu giải đấu (Ảnh: AFC).

Hành động của truyền thông Trung Quốc không chỉ làm dịu bớt những cái đầu nóng của cầu thủ hai đội mà còn nhận được sự trân trọng từ cộng đồng người hâm mộ Đông Nam Á.

Trong một trận đấu có tính chất sống còn cho tấm vé chung kết, những lời chúc bình phục dành cho đối thủ là minh chứng rõ nét nhất cho giá trị nhân văn của bóng đá.

Hiện tại, đội ngũ y tế của U23 Việt Nam vẫn đang theo dõi sát sao tình hình của Hiểu Minh. Dù chưa có kết luận cuối cùng, nhưng sự quan tâm từ cả bạn bè quốc tế lẫn đối thủ trực tiếp chắc chắn sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn để hậu vệ này sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.