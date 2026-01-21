Đình Bắc gây xúc động, xin lỗi người hâm mộ sau trận thua U23 Trung Quốc

Ở trận bán kết với U23 Trung Quốc, Đình Bắc vào sân ở đầu hiệp hai. Dù vậy, sự có mặt của tiền đạo xuất sắc này không thể giúp U23 Việt Nam tránh được trận thua, do trước đó chúng ta đã xộc xệch đội hình, vì chấn thương rất đáng tiếc của trung vệ quan trọng Hiểu Minh.

Đình Bắc thi đấu nỗ lực trong trận đấu với U23 Trung Quốc tối qua (Ảnh: AFC).

Sau khi trận đấu kết thúc, Đình Bắc chia sẻ trên trang cá nhân của mình: “Lời đầu tiên tôi muốn nói đó là xin lỗi tất cả mọi người”.

Dòng trạng thái này của Đình Bắc lập tức nhận được rất nhiều phản hồi. Đa phần các phản hồi mang tính tích cực, khích lệ Đình Bắc nói riêng và toàn đội U23 Việt Nam nói chung.

U23 Việt Nam đã có giải đấu xuất sắc ở cấp độ châu lục năm nay. Việc đoàn quân của HLV Kim Sang Sik lọt vào bán kết vốn đã là bất ngờ rất lớn.

Hình ảnh Đình Bắc xin lỗi người hâm mộ gây xúc động (Ảnh chụp màn hình).

Trên đường vào bán kết, U23 Việt Nam đã giành được những chiến thắng rất giàu cảm xúc trước U.23 Jordan (2-0), Kyrgyzstan (2-1), Saudi Arabia (1-0) và U23 UAE (3-2).

Bản thân Đình Bắc cũng ghi được 3 bàn thắng tính cho đến thời điểm này của giải. Trong đó có những bàn thắng hết sức cảm xúc và hết sức quan trọng, như bàn thắng ấn định chiến thắng 1-0 vào lưới U23 Saudi Arabia ở vòng bảng, hoặc bàn nâng tỷ số lên 2-1 trong trận thắng 3-2 trước U23 UAE ở tứ kết.

Trước mắt đội tuyển U23 Việt Nam sẽ là trận tranh hạng ba với đội bóng rất mạnh U23 Hàn Quốc vào 22h ngày 23/1. Điều quan trọng với Đình Bắc và các đồng đội đó là hồi phục thể lực và tinh thần thật tốt, trước khi bước vào trận đấu chót của chúng ta tại giải năm nay.