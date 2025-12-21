Báo Thái Lan thẳng thắn thừa nhận: Kỳ SEA Games đáng quên nhất lịch sử

“Một kỳ SEA Games không đáng để nhớ đến”, đó là tiêu đề của tờ Thairath (Thái Lan) nói về giải đấu vừa tổ chức trên đất Thái Lan. Trong phần đầu bài viết, tác giả tập trung ca ngợi những nỗ lực không biết mệt mỏi của những vận động viên (VĐV) đã mang về vinh quang cho đoàn thể thao Thái Lan với vị trí nhất toàn đoàn.

Tờ Thairath thừa nhận kỳ SEA Games 33 đáng quên nhất trong lịch sử (Ảnh: An An).

“Nếu chấm điểm cho tinh thần chiến đấu và ý chí của các vận động viên Thái Lan tại SEA Games lần này, thang điểm 10 là không đủ, chúng tôi xin chấm hơn cả 100 điểm”, tờ Thairath viết.

Tuy nhiên, tờ Thairath thẳng thắn thừa nhận sự yếu kém trong công tác tổ chức: “Màn kịch đã chính thức khép lại. Trái ngược với sự nỗ lực của các VĐV, công tác tổ chức của ban tổ chức SEA Games lần này lại nhận điểm âm tuyệt đối. Gần như không có khâu nào được chuẩn bị chu đáo hay đáng khen ngợi.

Kỳ SEA Games này bị xem là một đại hội được tổ chức theo kiểu “cho xong chuyện”, với hàng loạt hạn chế và yếu kém, đến mức truyền thông quốc tế không ngần ngại phản ánh, chỉ trích gay gắt. Có thể nói, đây là một trong những kỳ SEA Games đáng quên nhất trong lịch sử xét về mặt tổ chức”.

Trong kỳ SEA Games 33, chủ nhà Thái Lan đã có ba lần xin lỗi đoàn thể thao Việt Nam. Đầu tiên là lời xin lỗi vì trình chiếu bản đồ của Việt Nam trong lễ khai mạc SEA Games. Trong bản trình chiếu này, bản đồ Việt Nam không có Quần đảo Hoàng Sa, Quần đảo Trường Sa hay đảo Phú Quốc vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Nước chủ nhà nhiều lần xin lỗi đoàn thể thao Việt Nam vì những sự cố ở SEA GAmes 33 (Ảnh: An An).

Tiếp đó, ban tổ chức cũng xin lỗi khi yêu cầu VĐV 16 tuổi Trần Hoàng Khôi thi đấu lại ở vòng bán kết môn bowling dù sắp thắng VĐV Thái Lan. Thứ ba là lời xin lỗi khi VĐV Thái Lan gian lận khi thi đấu môn Liên Quân Mobile với đội Việt Nam.

Cũng trong bài viết, tờ báo của Thái Lan cũng thất vọng khi bóng đá nước này lỡ hẹn với cả 4 Huy chương vàng (HCV): “Bóng đá Thái Lan không thể giành bất kỳ HCV nào. Đây là điều vô cùng khó tin. Lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta chịu tình cảnh như vậy”.