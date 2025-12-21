10 vận động viên Việt Nam giành nhiều HCV nhất tại SEA Games 33

1. Trịnh Thu Vinh (bắn súng: 4 HCV, 1 HCB)

Trịnh Thu Vinh đã khép lại SEA Games 33 bằng một dấu ấn rực rỡ, trở thành vận động viên xuất sắc nhất của đoàn Thể thao Việt Nam tại đại hội lần này. Ở tuổi 25, nữ xạ thủ quê Thanh Hóa không chỉ khẳng định vị thế số một của bắn súng Việt Nam khu vực Đông Nam Á, mà còn cho thấy bản lĩnh và sự ổn định đáng nể ở những thời khắc quyết định.

Trịnh Thu Vinh là VĐV Việt Nam giành nhiều HCV nhất SEA Games 33 với 4 HCV (Ảnh: Hải Long).

Tại SEA Games 33, Trịnh Thu Vinh giành tổng cộng 4 huy chương vàng, trải đều ở các nội dung quan trọng của súng ngắn nữ. Cô vô địch 10m súng ngắn hơi nữ cá nhân, đồng thời cùng đồng đội bước lên bục cao nhất ở nội dung đồng đội. Ở cự ly 25m súng ngắn thể thao nữ, Thu Vinh tiếp tục thể hiện bản lĩnh thép khi chiến thắng ở cả nội dung cá nhân lẫn đồng đội. Đáng chú ý, trong quá trình thi đấu, cô còn phá 3 kỷ lục SEA Games, minh chứng cho phong độ vượt trội so với phần còn lại của khu vực.

Không chỉ dừng lại ở những tấm huy chương vàng, Trịnh Thu Vinh còn góp công lớn giúp bắn súng Việt Nam giành huy chương bạc nội dung 10m súng ngắn hỗn hợp nam - nữ, cho thấy khả năng thích nghi và phối hợp linh hoạt ở nhiều thể thức thi đấu khác nhau. Sự toàn diện này giúp cô trở thành gương mặt trung tâm trong đội hình bắn súng Việt Nam tại đại hội.

2. Nguyễn Thị Oanh (điền kinh: 3 HCV)

Nguyễn Thị Oanh tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng của điền kinh Việt Nam khi tỏa sáng rực rỡ tại SEA Games 33. Ở tuổi mà nhiều vận động viên đã bước qua đỉnh cao phong độ, “Nữ hoàng điền kinh” của điền kinh Việt Nam vẫn cho thấy nền tảng thể lực sung mãn, ý chí bền bỉ và tinh thần thi đấu không khuất phục, trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của đại hội.

Nguyễn Thị Oanh giành 3 HCV tại SEA Games 33 (Ảnh: Mạnh Quân).

Tại SEA Games 33, Nguyễn Thị Oanh giành 3 huy chương vàng, tiếp tục thống trị các nội dung chạy trung bình và dài nữ ở khu vực Đông Nam Á. Cô bảo vệ thành công ngôi vô địch 1.500m nữ và 5.000m nữ, hai nội dung vốn được xem là “sân khấu riêng” của mình trong nhiều kỳ SEA Games liên tiếp. Đáng chú ý, ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật, Nguyễn Thị Oanh một lần nữa chứng minh đẳng cấp khi về nhất với thành tích vượt trội, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Thành tích hiện tại của Nguyễn Thị Oanh tại SEA Games là 15 huy chương vàng, đứng đầu bảng thành tích của vận động viên điền kinh Việt Nam tại đấu trường này.

Điều đặc biệt ở SEA Games 33 không chỉ nằm ở số lượng huy chương, mà còn ở cách Nguyễn Thị Oanh chiến thắng. Cô luôn kiểm soát tốt nhịp độ cuộc đua, phân phối sức hợp lý và bứt tốc mạnh mẽ ở những vòng chạy cuối - hình ảnh quen thuộc nhưng vẫn khiến người hâm mộ nể phục. Trong bối cảnh nhiều đối thủ trẻ vươn lên mạnh mẽ, Oanh vẫn giữ được sự ổn định hiếm có, cho thấy kinh nghiệm và bản lĩnh của một vận động viên lớn.

3. Nguyễn Huy Hoàng (bơi: 3 HCV, 1 HCĐ)

Nguyễn Huy Hoàng (bên phải, hàng sau) giành HCV nội dung 4x1500 hỗn hợp (Ảnh: Quý Lượng).

Tại đại hội lần này, Nguyễn Huy Hoàng giành 1 huy chương vàng cá nhân ở nội dung 800m tự do, cự ly sở trường đã làm nên tên tuổi của anh suốt nhiều năm qua. Với chiến thuật phân phối sức hợp lý và khả năng bứt tốc ấn tượng ở giai đoạn cuối, Huy Hoàng vượt qua các đối thủ mạnh để bước lên bục cao nhất. Bên cạnh đó, anh còn giành huy chương đồng nội dung 400m tự do, cho thấy sự đa dạng và ổn định ở các cự ly trung bình.

Không chỉ tỏa sáng ở nội dung cá nhân, Huy Hoàng còn đóng góp quan trọng trong các nội dung đồng đội. Anh cùng các đồng đội mang về huy chương vàng 4x200m tự do tiếp sức nam, đồng thời là thành viên của đội bơi marathon Việt Nam giành huy chương vàng 4x1.500m tiếp sức hỗn hợp nam - nữ. Những thành tích này khẳng định vai trò đầu tàu của Nguyễn Huy Hoàng, góp phần nâng tầm bơi lội Việt Nam tại SEA Games 33 và tạo nền tảng cho các mục tiêu xa hơn ở đấu trường châu lục.

4. Nguyễn Thị Ngọc (điền kinh: 3 HCV)

Nguyễn Thị Ngọc giành HCV điền kinh nội dung 400m nữ (Ảnh: Hải Long).

Tại SEA Games 33, Nguyễn Thị Ngọc giành 3 huy chương vàng ở các nội dung chạy 400m. Cô giành HCV cá nhân chạy 400m, tiếp sức 4x400 nữ và tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ.

Thành công của Nguyễn Thị Ngọc thể hiện phong độ ổn định và khả năng thi đấu hiệu quả ở các nội dung sở trường. Cô luôn duy trì nhịp độ tốt, thi đấu đúng chiến thuật và hoàn thành mục tiêu đề ra trong từng phần thi. Thành tích này cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của Nguyễn Thị Ngọc so với các kỳ SEA Games trước, đồng thời phản ánh quá trình chuẩn bị bài bản của ban huấn luyện và bản thân vận động viên.

5. Phạm Thanh Bảo (bơi: 2 HCV)

Phạm Thanh Bảo giành HCV nội dung 200m bơi ếch nam (Ảnh: Hải Long).

“Hoàng tử ếch” Phạm Thanh Bảo tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của mình ở nội dung bơi ếch nam tại SEA Games 33. Thi đấu ổn định và đúng sức, Thanh Bảo giành huy chương vàng 100m ếch nam, qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch ở đấu trường khu vực.

Bên cạnh đó, anh còn đoạt huy chương bạc 200m ếch nam, cho thấy sự bền bỉ và khả năng duy trì phong độ ở cự ly dài hơn. Dù phải cạnh tranh quyết liệt với các đối thủ mạnh trong khu vực, Phạm Thanh Bảo vẫn hoàn thành mục tiêu đề ra, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đội tuyển bơi Việt Nam.

6. Trần Hưng Nguyên (bơi: 2 HCV, 1 HCB)

Trần Hưng Nguyên giành HCV nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Tại đại hội, Trần Hưng Nguyên giành huy chương vàng nội dung 200m hỗn hợp nam, cho thấy sự toàn diện khi thi đấu tốt ở cả bốn kiểu bơi. Anh còn cùng các đồng đội đoạt huy chương vàng 4x200m tự do tiếp sức nam, góp phần khẳng định sức mạnh của bơi Việt Nam ở các nội dung đồng đội. Bên cạnh đó, Hưng Nguyễn cũng giành được HCB ở nội dung 400m hỗn hợp, về sau người đồng đội Nguyễn Quang Thuấn.

Thêm hai tấm huy chương vàng tại SEA Games 33, qua đó nâng thành tích tại SEA Games lên 10 HCV, Trần Hưng Nguyên khẳng định vị trí trong đội hình chủ lực của đội tuyển bơi Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng cho các mục tiêu dài hạn ở đấu trường khu vực và châu lục.

7. Nguyễn Thị Hương (Canoe: 2 HCV)

Nguyễn Thị Hương (giữa trong 3 vận động viên Việt Nam) giành HCV nội dung thuyền đôi nữ 500m (Ảnh: Quý Lượng).

Vận động viên Nguyễn Thị Hương tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu của canoe Việt Nam tại SEA Games 33 khi thi đấu nổi bật ở các nội dung thuyền đôi nữ. Cô cùng hai đồng đội khác nhau lần lượt giành huy chương vàng thuyền đôi nữ 200m và huy chương vàng thuyền đôi nữ 500m, cho thấy khả năng phối hợp linh hoạt và phong độ ổn định ở nhiều cự ly. Thành tích này không chỉ thể hiện đẳng cấp cá nhân của Nguyễn Thị Hương mà còn góp phần quan trọng vào thành công chung của đội tuyển canoe Việt Nam tại đại hội.

8. Nguyễn Thị Hằng (điền kinh: 2 HCV)

Nguyễn Thị Hằng (phải) ăn mừng cùng đồng đội sau khi giành HCV nội dung 4x400m tiếp sức nữ (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Nguyễn Thị Hằng tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong các nội dung tiếp sức tại SEA Games 33. Thi đấu ổn định và giàu kinh nghiệm, cô góp công lớn giúp đội tuyển Việt Nam giành 2 huy chương vàng ở nội dung 4x400m tiếp sức nữ và 4x400m tiếp sức hỗn hợp nam - nữ. Nguyễn Thị Hằng hoàn thành tốt nhiệm vụ ở lượt chạy của mình, giữ nhịp và tạo tiền đề thuận lợi cho toàn đội. Thành tích này cho thấy sự bền bỉ, ổn định của cô trong hệ thống tiếp sức của điền kinh Việt Nam.

9. Hà Minh Thành (bắn súng: 2 HCV)

Vận động viên bắn súng Hà Minh Thành đã có kỳ thi đấu thành công tại SEA Games 33, khẳng định vai trò trụ cột của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Tại đại hội, anh giành 2 huy chương vàng ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh, gồm cá nhân nam và đồng đội. Đáng chú ý, Hà Minh Thành đã thiết lập kỷ lục mới tại SEA Games ở nội dung cá nhân.

10. Nguyễn Xuân Lợi (đấu kiếm: 2 HCV)

Vận động viên đấu kiếm Nguyễn Xuân Lợi (thứ hai từ trái sang) nhận HCV nội dung kiếm chém đồng đội (Ảnh: Mạnh Quân).

Vận động viên đấu kiếm Nguyễn Xuân Lợi đã thi đấu ấn tượng tại SEA Games 33, góp phần quan trọng vào thành tích chung của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam. Tại đại hội, anh giành 2 huy chương vàng ở nội dung kiếm chém cá nhân nam và kiếm chém đồng đội nam.