Thái Lan phá kỷ lục giành HCV của thể thao Việt Nam ở SEA Games

Tính đến 18h ngày 19/12, đoàn thể thao Thái Lan đã giành được 212 HCV, 139 HCB và 99 HCĐ. Điều đó giúp cho nước chủ nhà củng cố vững chắc ngôi vị số một ở kỳ SEA Games 33.

Bảng tổng sắp huy chương cho tới 18h ngày 19/12 (Ảnh: BTC).

Không những vậy, Thái Lan còn đi vào lịch sử khi trở thành đoàn giành nhiều HCV nhất một kỳ SEA Games với 212 HCV. Kỷ lục cũ thuộc về đoàn thể thao Việt Nam khi giành 205 HCV, 125 HCB và 116 HCĐ ở kỳ SEA Games 31 (diễn ra ở Việt Nam).

Ngoài ra, Thái Lan cũng làm nên kỷ lục khác khi giành tổng cộng 448 huy chương, cũng phá kỷ lục giành 446 huy chương ở SEA Games 31.

Một phần lý do Thái Lan phá kỷ lục này là số bộ huy chương và môn thi tại SEA Games 33 nhiều hơn hẳn so với SEA Games 31 tổ chức ở Việt Nam. Năm 2022, Việt Nam tổ chức đại hội thể thao Đông Nam Á với 523 nội dung ở 40 môn thi đấu. Còn tới năm nay, Thái Lan tổ chức giải đấu với 574 bộ huy chương ở 50 môn thi đấu. Có thể thấy, ngay từ đầu, họ đã ngắm tới mục tiêu phá kỷ lục giành HCV của Việt Nam.

Bảng tổng sắp kỳ SEA Games 31 được tổ chức ở Việt Nam (Ảnh: SEA Stat).

Môn thi thành công nhất của Thái Lan là ju-jitsu với 14 HCV. Tiếp theo là điền kinh (13), muay (11), canoeing và taekwondo (10). Tuy nhiên, họ chỉ giành HCB ở môn bóng đá nam và HCĐ ở môn bóng đá nữ.

Tại kỳ SEA Games 31, Việt Nam từng giành tới 22 HCV ở môn điền kinh. Tiếp theo là vật (17), bơi (11), lặn và wushu (10). Khi đó, chúng ta thống trị HCV ở cả hai môn bóng đá nam và nữ.