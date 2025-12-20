SEA Games 33 hạ màn, pháo hoa rực rỡ trong đêm chia tay Thái Lan

Lễ bế mạc SEA Games 33 đã diễn ra trang trọng và giàu cảm xúc tại sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan) vào tối 20/12, chính thức khép lại kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33. Chương trình có các nghi thức truyền thống, diễu hành của các đoàn thể thao và những bài phát biểu tổng kết của lãnh đạo nước chủ nhà.

Điểm nhấn của lễ bế mạc là các chương trình nghệ thuật đặc sắc, trong đó có màn trình diễn The Sound of Whistle và The Sound of Champions, với sự góp mặt của các nghệ sĩ Thái Lan Kratae R-Siam và Daou Pittaya, kết hợp âm nhạc, ánh sáng và công nghệ hiện đại, tôn vinh tinh thần thể thao, tình bạn và sự gắn kết của các quốc gia Đông Nam Á.

Đại diện Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự lễ bế mạc (Ảnh: An An).

Ban tổ chức cũng trình chiếu video tổng hợp những khoảnh khắc ấn tượng tại SEA Games 33, gợi lại hành trình thi đấu sôi động và đầy cảm xúc của các vận động viên. Nghi thức tắt đài lửa SEA Games 33, cùng màn pháo hoa rực rỡ trên sân Rajamangala, đã tạo nên khoảnh khắc chia tay đáng nhớ với nước chủ nhà Thái Lan.

Nghi thức hạ cờ và bàn giao cờ SEA Games cho Malaysia, nước chủ nhà SEA Games 34, đã diễn ra, đánh dấu sự chuyển giao và mở ra kỳ đại hội tiếp theo. SEA Games 33 chính thức hạ màn, để lại nhiều dấu ấn về chuyên môn, tinh thần thể thao và tình đoàn kết trong khu vực.