Thể thao Việt Nam sớm đón nhận bất lợi ở SEA Games 34

Malaysia đang lên kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 34 vào năm 2027. Theo tờ Malaymail, Malaysia sẽ sớm công bố danh sách các môn thi đấu, ngay sau khi họ tiếp quản các vị trí lãnh đạo Hội đồng SEA Games (SEAGF) từ phía Thái Lan.

Dự kiến, chương trình thi đấu chính thức được tổ chức từ ngày 18/9 tới 29/9/2027 tại 4 địa điểm gồm Sarawak, Penang, Johor và Kuala Lumpur.

Thể thao Việt Nam nhiều khả năng sẽ mất đi thế mạnh về môn vật, canoeing, rowing ở SEA Games 34 tại Malaysia (Ảnh: An An).

38 môn thể thao dự kiến đã được công bố tranh tài ở kỳ SEA Games 34 gồm: thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu), cử tạ, bóng rổ, bowling, lawn bowls, thể thao điện tử - Esports, thể dục (TDDC, thể dục aerobic), golf, cricket, bắn cung, bắn súng, muay, bi sắt, squash, taekwondo, quần vợt, wushu, cầu mây, billiards &snooker, judo, quyền Anh, bóng bàn, bóng sàn, bóng đá, cầu lông, xe đạp, bóng chuyền, bóng lưới, đua ngựa nghệ thuật, hockey, karate, đấu kiếm, trượt băng, điền kinh, pencak silat, sailing, bóng bầu dục và water skiing.

Đáng chú ý, các môn thuộc nhóm Olympic như vật, canoeing, rowing, triathlon sẽ không có trong chương trình thi đấu SEA Games 34. Chủ nhà Malaysia chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về những môn bị loại, nhưng dễ dàng nhận thấy trong danh sách này thiếu 2 nhóm môn vật và đua thuyền.

Trong đó, các môn vật, canoeing và rowing luôn mang lại kết quả tốt cho thể thao Việt Nam 3 kỳ SEA Games gần nhất, trong đó có SEA Games 33. Tại Thái Lan, đội tuyển vật Việt Nam đoạt 10 HCV trong tổng số 12 nội dung thi đấu. Rowing Việt Nam giành 4 HCV còn canoeing cũng đoạt 2 HCV ở SEA Games 33.

Malaysia tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á gần nhất là kỳ SEA Games 29 năm 2017 với 38 môn chính thức cùng 404 bộ huy chương. Tại SEA Games 33, Đoàn thể thao Malaysia đứng hạng 4 với 57 HCV, 57 HCB, 117 HCĐ.