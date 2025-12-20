Báo Trung Quốc thán phục màn ngược dòng kinh điển của U22 Việt Nam

“Giống như cây tre, bị uốn cong nhưng không thể gãy, U22 Việt Nam đã đứng vững trước khó khăn và tạo nên màn ngược dòng kinh điển trước U22 Thái Lan”, đó là lời bình luận trên tờ 163 (Trung Quốc) để khen ngợi chiến thắng 3-2 của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan. Dù bị dẫn trước 0-2 ở hiệp 1 nhưng đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vẫn xuất sắc ghi 3 bàn vào lưới “Voi chiến”, để giành tấm Huy chương vàng (HCV) SEA Games đầy xứng đáng.

U22 Việt Nam thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời trước U22 Thái Lan (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tờ 163 bày tỏ sự thán phục về chiến thắng của U22 Việt Nam. Họ cho rằng U22 Trung Quốc học hỏi được nhiều điều từ đoàn quân HLV Kim Sang Sik.

Tác giả viết: “Khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết SEA Games 33 vang lên, các cầu thủ U22 Việt Nam đã vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Trận chung kết đầy kịch tính này không chỉ là hình ảnh thu nhỏ của cuộc đối đầu đỉnh cao của bóng đá Đông Nam Á, mà còn như một tấm gương phản chiếu cục diện cạnh tranh khốc liệt của bóng đá trẻ trong khu vực.

Trận đấu này sẽ mang tới bài học lớn cho U22 Trung Quốc, trước thềm giải U23 châu Á vào tháng 1/2026.

Diễn biến của trận đấu giống như một vở kịch nghẹt thở. Trong 90 phút thi đấu chính thức, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đã phô diễn trọn vẹn khả năng cũng như bản sắc chiến thuật của mình.

U22 Thái Lan với kỹ thuật cá nhân tinh tế và khả năng phối hợp ngắn nhuần nhuyễn đã có thời điểm làm chủ thế trận, trong khi U22 Việt Nam đáp trả bằng hệ thống phòng ngự kiên cường cùng những pha phản công nhanh sắc bén. Tỷ số liên tục giằng co, hai lần cân bằng, các cầu thủ hai đội tranh chấp quyết liệt từng mét vuông trên sân, đẩy bầu không khí căng thẳng của trận đấu lên đến đỉnh điểm.

Khi trận đấu buộc phải bước vào hiệp phụ đầy khắc nghiệt, thể lực và ý chí đã trở thành yếu tố quyết định thắng bại. Cuối cùng, U22 Việt Nam đã chớp được khoảnh khắc mong manh, ghi bàn thắng “vàng” mang tính định đoạt, khép lại trận đấu với chiến thắng vô cùng kịch tính và bước lên đỉnh cao khu vực.

Mức độ khốc liệt của trận chung kết này đã chứng minh rõ nét sự phát triển nhanh chóng của bóng đá trẻ Đông Nam Á. U22 Việt Nam và U22 Thái Lan là hai lá cờ đầu của bóng đá khu vực Đông Nam Á. Họ sở hữu hệ thống chiến thuật tương đối hoàn chỉnh và năng lực cá nhân cầu thủ mạnh mẽ.

Đáng chú ý, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đều từng có những lần chạm trán trực tiếp với U22 Trung Quốc trong thời gian gần đây. Kết quả đối đầu của hai đội bóng này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đánh giá năng lực cạnh tranh của U22 Trung Quốc.

U22 Việt Nam tạo nên màn ngược dòng kinh điển trước U22 Thái Lan (Ảnh: Anh Khoa).

Nhìn lại các trận giao hữu trước đó, màn trình diễn của U22 Trung Quốc có thể xem là đáng khích lệ. Trong hai trận đối đầu với U22 Thái Lan vào tháng 10, U22 Trung Quốc đều bất bại với 1 chiến thắng và 1 trận hòa. Ở giải giao hữu Panda Cup vào tháng trước, U22 Trung Quốc đã phải nhận thất bại đáng tiếc trước U22 Việt Nam vì một sai lầm chí mạng nơi hàng phòng ngự.

Hai kết quả trái ngược này đã phác họa nên một bức tranh đầy phức tạp. Điều đó cho thấy khoảng cách thực lực giữa U22 Trung Quốc với các đội trẻ hàng đầu Đông Nam Á như U22 Việt Nam và U22 Thái Lan không quá lớn.

U22 Trung Quốc có thể đánh bại đối thủ, nhưng cũng hoàn toàn có thể thất bại. Điều này vừa phản ánh tiềm năng, vừa phơi bày sự thiếu ổn định của đội bóng.

Cường độ thi đấu cao, tốc độ chuyển đổi trạng thái công, thủ nhanh và đặc biệt tinh thần không bỏ cuộc trong nghịch cảnh của U22 Việt Nam chính là những phẩm chất mà U22 Trung Quốc cần học hỏi và trui rèn trong thời gian tới. Chức vô địch của U22 Việt Nam là phần thưởng xứng đáng cho sức mạnh và sự kiên trì của họ”.