Chủ nhà Thái Lan gây tranh cãi khi “bỏ quên” chức vô địch của U22 Việt Nam

Diễn biến chính lễ bế mạc SEA Games 33

Trong video điểm lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại SEA Games 33 kéo dài khoảng 2 phút 30 giây, chủ nhà Thái Lan đã lựa chọn mỗi môn thi đấu một khoảnh khắc đáng nhớ.

Khoảnh khắc U22 Việt Nam vô địch SEA Games bị bỏ qua trong video tổng kết giải đấu (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong đó, bóng đá nam xuất hiện hai khoảnh khắc, đó là trận đấu giữa U22 Malaysia gặp U22 Lào ở vòng bảng và cảnh trung vệ Lý Đức ăn mừng bàn thắng trong trận đấu với U22 Lào.

Mặc dù vậy, hình ảnh đáng nhớ nhất của giải đấu là khoảnh khắc U22 Việt Nam giương cao chức vô địch sau màn ngược dòng kinh điển trước U22 Thái Lan lại không được nhắc tới.

Ngay sau đó là hình ảnh môn bóng đá nữ, ban tổ chức lại lựa chọn hình ảnh Philippines ăn mừng chiến thắng trước đội tuyển nữ Việt Nam để tôn vinh. Điều đó khiến cho người hâm mộ đặt câu hỏi về tính khách quan, nhất là khi Philippines giành Huy chương vàng đầy tranh cãi, nhờ vào việc trọng tài từ chối bàn thắng hợp lệ của tuyển nữ Việt Nam.

Nhiều quan điểm cho rằng ban tổ chức đã thiếu sót lớn khi “bỏ quên” U22 Việt Nam khi giành chức vô địch đầy cảm xúc. Không ít người nghi ngờ về sự thiếu công tâm của chủ nhà Thái Lan, nhất là sau khi đội U22 nước này mất chức vô địch khó tin ở môn bóng đá nam trên sân nhà.

Nữ Philippines được tôn vinh ở lễ bế mạc dù họ vô địch nhờ vào việc trọng tài từ chối bàn thắng hợp lệ của tuyển nữ Việt Nam (Ảnh chụp màn hình).

SEA Games 33 khép lại với nhiều sự tranh cãi từ công tác tổ chức, vấn đề trọng tài… Có thể kể ra một vài quyết định gây bất lợi cho đoàn thể thao Việt Nam như võ sĩ Phạm Văn Nam (MMA, hạng 56kg nam) bị chấm điểm thấp hơn so với võ sĩ Thái Lan dù kiểm soát trận đấu.

Võ sĩ Hoàng Khánh Mai (muay, hạng 45 kg nữ) phải rời sàn đấu vì phản đối quyết định của trọng tài. Võ sĩ Vũ Văn Kiên (pencak silat) bị truất quyền thi đấu một cách khó hiểu khi nắm lợi thế rõ rệt. Hay vận động viên 16 tuổi Trần Hoàng Khôi bị bắt thi đấu lại ở môn bowling khi sắp thắng đối thủ Thái Lan ở bán kết.