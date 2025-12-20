Steve Darby: “Di sản của HLV Troussier giúp U22 Việt Nam vô địch SEA Games”

U22 Việt Nam vừa giành chiến thắng ngoạn mục với tỷ số 3-2 trước U22 Thái Lan sau 120 phút thi đấu nghẹt thở ở trận chung kết SEA Games 33 trên sân Rajamangala vào tối 18/12. Đó là minh chứng cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam đang phát triển đúng hướng và tạo ra hy vọng cho tương lai.

Sau khi U22 Việt Nam giành tấm Huy chương vàng (HCV) SEA Games 33, phóng viên Dân trí đã phỏng vấn HLV kỳ cựu Steve Darby về vấn đề này. Vị HLV người Anh là nhân vật am hiểu bóng đá Đông Nam Á. Ông từng có thời gian làm việc ở Malaysia (cho CLB Johor, Perak, Kelantan), Việt Nam (dẫn dắt đội tuyển nữ), Thái Lan (trợ lý HLV, HLV đội U23), Lào (đội tuyển quốc gia).

U22 Việt Nam xuất sắc ngược dòng trước U22 Thái Lan để vô địch SEA Games (Ảnh: Tiến Tuấn).

Bản lĩnh tuyệt vời của U22 Việt Nam

U22 Việt Nam đã có màn ngược dòng vô cùng ấn tượng trước U22 Thái Lan để giành chức vô địch SEA Games 33. Ông đánh giá sao về màn trình diễn của đoàn quân HLV Kim Sang Sik trong trận đấu này?

- Đó là một chiến thắng tuyệt vời. Đôi khi, hệ thống và chiến thuật phải xếp sau bản lĩnh và sức mạnh tinh thần. Việc U22 Việt Nam lội ngược dòng sau khi bị dẫn trước hai bàn ngay trên đất Thái Lan là minh chứng rõ ràng cho thấy phẩm chất của các cầu thủ. Họ đã thể hiện tinh thần thép đáng khen ngợi.

Tôi từng dẫn dắt các đội bóng tham dự hai kỳ SEA Games (từng giúp tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games 2001), nên tôi hiểu các cầu thủ luôn mang trong mình niềm tự hào dân tộc rất lớn và phải chịu áp lực không nhỏ từ truyền thông.

Ngoài ra, chiến thắng của U22 Việt Nam tiếp tục cho thấy tầm quan trọng của các tình huống cố định trong bóng đá hiện đại, khi 2/3 bàn thắng của họ vào lưới U22 Thái Lan đều đến từ những tình huống bóng chết.

Ở hai trận gặp U22 Philippines và U22 Thái Lan, HLV Kim Sang Sik đều xoay chuyển thế trận nhờ những sự thay đổi người như Văn Thuận, Thanh Nhàn, Thái Sơn. Ông đánh giá thế nào về khả năng đọc và quản lý trận đấu của vị HLV người Hàn Quốc?

- Ở đẳng cấp này, mọi HLV đều được đánh giá dựa trên một yếu tố duy nhất, đó là kết quả thi đấu. Chúng ta có thể quên đi những triết lý, dự án dài hạn hay phong cách thi đấu hoa mỹ. Số phận của HLV phụ thuộc vào thành tích của đội bóng.

HLV Kim Sang Sik đã chiến thắng, vì vậy ông ấy có quyền tiếp tục công việc của mình. Tôi xin chúc mừng ông ấy. Tôi hy vọng bóng đá Việt Nam sẽ có một trợ lý người Việt được chuẩn bị để kế nhiệm vị trí HLV trưởng trong tương lai.

HLV Kim Sang Sik thành công cùng bóng đá Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn),

Theo ông mô hình quản trị của HLV Kim Sang Sik có giống HLV Park Hang Seo trước đây hay không, khi các cầu thủ Việt Nam rất quý mến thầy Kim?

- Một HLV không nhất thiết phải được các cầu thủ yêu mến, nhưng điều quan trọng là phải được tôn trọng, và các cầu thủ phải tin tưởng, ủng hộ những ý tưởng của ông ấy. Nếu một HLV có thể tạo ra bầu không khí tích cực trong đội bóng, thì ông ấy đang đi đúng hướng để đạt được thành công. Tôi tin HLV Kim Sang Sik đang nhận được sự ủng hộ.

Di sản của HLV Philippe Troussier

Ông đánh giá thế nào về bản lĩnh, tinh thần chiến đấu của thế hệ cầu thủ U22 Việt Nam hiện tại, khi họ liên tục vượt qua nghịch cảnh để giành thành công?

- Câu trả lời nằm ngay ở kết quả của trận đấu này. Họ đã làm rất tốt, hoàn toàn xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Tôi hy vọng họ sẽ nhận được những khoản thưởng xứng đáng với nỗ lực và đóng góp của mình.

Trong năm 2025, đội U22/U23 Việt Nam đã vô địch cả giải U23 Đông Nam Á lẫn SEA Games. Điều đó cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam đang vượt lên so với các quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Indonesia hay Malaysia. Ông nghĩ sao về vấn đề này?

- Tôi cho rằng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang làm đúng điều gì đó. Rõ ràng, họ đang đầu tư tài chính cho các cầu thủ trẻ và các cầu thủ đang mang về kết quả tương xứng.

Quan điểm cá nhân của tôi là Việt Nam và Thái Lan nên cử đội U19 dự SEA Games, trong khi các đội bóng yếu hơn có thể dùng đội U22. Nếu không, đến một thời điểm nào đó, các đội bóng có tiềm lực hạn chế có thể sẽ không còn mặn mà với việc đua tranh ở SEA Games. Họ sẽ không cử những đội hình mạnh tham dự giải đấu vì không đủ sức cạnh tranh.

Việc cử đội U19 dự SEA Games sẽ giúp nhiều cầu thủ còn rất trẻ của Việt Nam có thêm những trải nghiệm khó khăn, rèn luyện bản lĩnh chiến đấu.

Thanh Nhàn có tiềm năng phát triển nếu được ra sân nhiều ở V-League (Ảnh: Mạnh Quân).

Tiền đạo Thanh Nhàn (số 22) đang nổi lên như một gương mặt đáng chú ý ở SEA Games 33 khi ghi những bàn thắng quyết định giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Thái Lan và U22 Philippines. Ông đánh giá thế nào về tiềm năng phát triển của cầu thủ này? Liệu bóng đá Việt Nam đã tìm thấy một “Tiến Linh mới”?

- Điều quan trọng nhất với Thanh Nhàn là phải được thi đấu thường xuyên tại V-League, thay vì ngồi dự bị cho một ngoại binh. Nếu ghi dấu ấn ở V-League, cậu ấy nên hướng tới việc thi đấu ở một giải đấu châu Á mạnh hơn. Chỉ có như vậy, tiền đạo này mới có thể trở thành phiên bản mạnh mẽ và hoàn thiện hơn.

Việc Thanh Nhàn tỏa sáng trong một vài trận đấu ở SEA Games chưa nói lên điều gì. Cậu ấy cần được ra sân thường xuyên, đó là yếu tố then chốt. Ít nhất, tiền đạo này cần ra sân 40 trận mỗi năm.

Ông đánh giá thế nào về di sản của HLV Philippe Troussier ở bóng đá Việt Nam, khi những cầu thủ do HLV người Pháp phát hiện như Đình Bắc, Khuất Văn Khang hay Thái Sơn đều thi đấu khá tốt tại SEA Games 33?

- Tôi luôn cho rằng HLV Troussier là một HLV xuất sắc và ông ấy đã để lại di sản cho bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, như tôi đã nói trước đó, trong ngắn hạn, ông ấy vẫn bị đánh giá là không thành công vì không mang lại kết quả tốt.

Trò cưng của HLV Troussier, Đình Bắc, tỏa sáng rực rỡ ở SEA Games 33 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Vào tháng 1/2026, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải U23 châu Á, chung bảng với U23 Saudi Arabia, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan. Ông nhận định thế nào về cơ hội của U23 Việt Nam ở đấu trường châu lục?

- Thử thách ở đẳng cấp tiếp theo sẽ khó khăn hơn rất nhiều với U23 Việt Nam. Do đó, đội bóng của HLV Kim Sang Sik hãy cứ tận hưởng niềm vui vô địch SEA Games nhưng nên nhớ, khi bước ra đấu trường châu lục, những đối thủ của U23 Việt Nam đều rất mạnh.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!