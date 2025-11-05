Báo Malaysia nghi ngờ FAM thắng kiện tại CAS, lo ngại tăng thêm án phạt

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang đứng trước một quyết định then chốt sau khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) áp dụng hình phạt. Mọi động thái liên quan đến việc kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) cần được xem xét kỹ lưỡng và toàn diện. Luật sư thương mại và thể thao Nik Erman Nik Roseli đã chỉ ra một số yếu tố chính mà FAM cần cân nhắc trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào tiếp theo.

Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Mohd Yusoff Mahadi, khẳng định FAM sẽ kháng án lên CAS (Ảnh: Hmetro).

Căn cứ kháng cáo và chi phí

Theo ông Nik Erman, yếu tố đầu tiên là căn cứ để kháng cáo. FAM cần đảm bảo rằng họ có lập luận mạnh mẽ dựa trên "Quyết định có động cơ" từ Ủy ban Kháng cáo. "Khi đưa ra "Quyết định có động cơ", căn cứ kháng cáo phụ thuộc vào lỗi về thực tế hoặc lỗi về luật. Cơ hội thành công của FAM ở cấp CAS phụ thuộc vào quyết định có động cơ", ông giải thích.

Trao đổi với Arena Metro, ông nhấn mạnh: "Nếu lý do không đủ mạnh, đơn kháng cáo có thể khó được chấp nhận và chỉ lãng phí thời gian cũng như rất nhiều tiền bạc".

Yếu tố thứ hai, không kém phần quan trọng, là chi phí. Việc đưa vụ việc ra CAS đòi hỏi một khoản chi phí rất lớn, bao gồm phí luật sư bên ngoài và chi phí tòa án, có thể lên tới hàng tỷ đồng.

"Chi phí kháng cáo bao gồm các khoản chi phí mà FAM sẽ phải chịu. Các chi phí sắp tới bao gồm chi phí thuê luật sư bên ngoài và chi phí CAS, có thể lên tới hàng trăm nghìn ringgit (một RM khoảng hơn 6.000 đồng). FAM cần đánh giá xem khoản chi phí này có xứng đáng so với mục tiêu của lời kêu gọi hay không", ông Nik Erman cho biết.

Mục đích kháng cáo và hình ảnh công chúng

Ngoài ra, mục đích của việc kháng cáo cũng cần được cân nhắc rõ ràng: liệu FAM muốn giảm án hay bác bỏ hoàn toàn tội danh. Quyết định này sẽ ảnh hưởng đến chiến lược chung.

Yếu tố cuối cùng là hình ảnh và quan hệ công chúng. Nếu FAM không kháng cáo, điều này có thể được hiểu là họ đã thừa nhận thất bại và không muốn đấu tranh. Một số ý kiến cho rằng FAM nên chấp nhận quyết định này để quá trình cải thiện có thể bắt đầu.

"Tuy nhiên, rủi ro khi kháng cáo bao gồm hình phạt nặng hơn và tiết lộ các vụ án chi tiết vì quyết định của CAS là tài liệu công khai mà bất kỳ ai cũng có thể truy cập", ông Nik Erman cảnh báo.

FIFA phạt treo giò 7 cầu thủ nhập tịch của tuyển Malasia do làm giả giấy tờ (Ảnh: Sinar Harian).

Trước đó, hy vọng của FAM về việc lật ngược quyết định đình chỉ do Ủy ban Kỷ luật FIFA đưa ra đã tan thành mây khói khi họ thất bại trong quá trình kháng cáo.

Thông qua quyết định do Ủy ban Khiếu nại FIFA đưa ra, cơ quan quản lý bóng đá thế giới này đã giữ nguyên quyết định ban đầu là đình chỉ 7 cầu thủ nhập tịch và phạt FAM.

Trong quyết định công bố đêm 3/11, FIFA đã giữ nguyên mức phạt 350.000 CHF (khoảng 11,6 tỷ đồng) đối với FAM, ngoài ra còn có lệnh đình chỉ thi đấu 12 tháng và mức phạt 2.000 CHF (khoảng 66 triệu đồng) đối với mỗi cầu thủ liên quan vì vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA liên quan đến hành vi làm giả tài liệu.

7 cầu thủ bị treo giò bởi quyết định này là Gabriel Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Iraurgui và Hector Hevel.