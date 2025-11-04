Chủ tịch FAM: "Bóng đá Malaysia dồn toàn lực đấu tranh với FIFA tại CAS"

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) khẳng định sẽ chiến đấu đến cùng để đảo ngược quyết định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) liên quan đến vụ giả mạo tài liệu của các cầu thủ nhập tịch, coi đây là “cuộc chiến lớn vì phẩm giá bóng đá quốc gia”.

Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Mohd Yusoff Mahadi, cho biết tổ chức này sẽ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bằng chứng và lập luận trước khi đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) tại Thụy Sĩ.

Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Mohd Yusoff Mahadi (Ảnh: Hmetro).

“FAM sẽ không bao giờ nhượng bộ hay khuất phục trước những quyết định có thể ảnh hưởng đến tương lai bóng đá Malaysia. Chúng tôi sẽ tận dụng tối đa thời hạn 21 ngày do FIFA quy định để hoàn thiện mọi tài liệu pháp lý”, ông Yusoff nói với Arena Metro.

Theo ông, nhóm luật sư được chỉ định đang tiến hành rà soát chi tiết toàn bộ hồ sơ nhằm đảm bảo FAM có thể trình bày đầy đủ trước CAS.

“Chúng tôi sẽ không im lặng. FAM sẽ tận dụng mọi cơ hội có thể để tìm kiếm công lý và bảo vệ uy tín của bóng đá Malaysia,” ông nhấn mạnh.

Trước đó, hy vọng của FAM về việc lật ngược án phạt đã chấm dứt sau khi Ủy ban Khiếu nại FIFA ra quyết định bác đơn kháng cáo.

Theo đó, FIFA giữ nguyên mức phạt 350.000 CHF (khoảng 11,6 tỷ đồng) đối với FAM. Bảy cầu thủ liên quan mỗi người bị phạt 2.000 CHF (khoảng 66 triệu đồng) và đình chỉ thi đấu 12 tháng vì vi phạm Điều 22 Bộ luật Kỷ luật FIFA liên quan đến hành vi giả mạo tài liệu.

Danh sách bảy cầu thủ bị kỷ luật gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garcas, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Án phạt vẫn đang lơ lửng trên đầu đội tuyển Malaysia (Ảnh: Getty).

Ông Yusoff thừa nhận rằng việc kháng cáo lên CAS sẽ tốn kém và kéo dài, nhưng FAM sẵn sàng đối mặt để bảo vệ danh tiếng quốc gia.

“Quyết định này không được đưa ra vội vàng mà là sau khi thảo luận kỹ lưỡng với nhóm pháp lý và ban lãnh đạo cấp cao. Dù quá trình này phức tạp và tốn nhiều chi phí, chúng tôi vẫn quyết tâm vì phẩm giá bóng đá Malaysia. Chúng tôi hy vọng người hâm mộ trong nước sẽ tiếp tục cầu nguyện và ủng hộ đội tuyển vượt qua giai đoạn khó khăn này”, ông nói.

Theo quy trình, FAM và các cầu thủ liên quan có 10 ngày để yêu cầu bản sao chi tiết quyết định của FIFA bằng văn bản, trước khi có thêm 21 ngày để nộp hồ sơ kháng cáo lên CAS.