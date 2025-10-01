Báo Malaysia tố VFF tác động lên FIFA, thực hư ra sao?

FIFA đã buộc tội Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã làm giả hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Facundo Garces và Rodrigo Holgado.

VFF không đủ thẩm quyền tác động lên FIFA giống như cáo buộc của báo Malaysia (Ảnh: VFF).

Hệ quả, 7 cầu thủ này đã bị cấm tham gia hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng. Trong khi đó, FAM bị phạt tiền 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11,5 tỷ đồng).

Trong số ra ngày hôm nay, tờ The Star khẳng định rằng VFF đã báo cáo về các cầu thủ nhập tịch sau khi đội tuyển Việt Nam hứng chịu thất bại với tỷ số 0-4. Báo cáo được lập một ngày sau trận đấu và FIFA đã điều tra vụ việc trong nhiều tháng trước khi tuyên bố xử phạt vào ngày 26/9. Trước đó, báo giới Malaysia cũng nghi ngờ Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã tác động lên FIFA.

Thế nhưng, đây chỉ là thông tin không chính xác. Bởi lẽ, FIFA thực hiện quá trình điều tra một cách độc lập, không bên nào có thể can thiệp vào quá trình này. VFF hay PSSI đều đủ thẩm quyền để tác động vào bất kỳ lệnh cấm của cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới.

Chủ tịch PSSI, Erick Thohir, cũng lên tiếng phủ nhận can thiệp vào vấn đề của Malaysia. “Chúng tôi không can thiệp vào các vấn đề của quốc gia khác. Indonesia chắc chắn phải tôn trọng tất cả các nước Đông Nam Á nếu muốn phát triển thể thao của mình. Chúng tôi phải tôn trọng họ”, người đứng đầu bóng đá Indonesia tuyên bố.

Malaysia phải trả giá đắt vì chính sách nhập tịch ồ ạt của mình (Ảnh: FAM).

Thực tế, vấn đề nằm ở chính bản thân Malaysia. Họ quá sốt sắng nhập tịch toàn bộ cầu thủ gốc châu Âu và Nam Mỹ để quyết đấu với đội tuyển Việt Nam. Điều này dẫn tới nhiều sai sót. Thậm chí, một vài cầu thủ đã hoàn tất thủ tục nhập tịch ở thời điểm vài giờ trước khi trận đấu diễn ra. Nếu như FAM làm đúng ngay từ đầu (giống như tuyên bố của họ) thì FIFA sẽ không thể điều tra được những sai sót của họ.

Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Yusoff Mahadi, đã tổ chức họp khẩn để giải quyết vấn đề. Ông tuyên bố: “Chúng tôi đã có một cuộc họp để thông báo cho các thành viên hội đồng điều hành về tình hình, các lệnh trừng phạt cũng như các bước tiếp theo để giải quyết vấn đề.

Tốt nhất là nên biết những gì xảy ra từ chúng tôi hơn là từ những người khác. Chúng tôi giờ đang chờ đợi phán quyết của FIFA và Tòa án bóng đá”.

Ông Datuk Yusoff Mahadi nhấn mạnh rằng FAM chỉ có thể gửi đơn kháng cáo sau khi nhận phán quyết chi tiết từ FIFA. Nếu kháng cáo không thành công, FAM tiếp tục kháng cáo lên Tòa án thể thao (CAS).