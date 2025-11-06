Báo Malaysia: “Sự thật đã phơi bày, FAM nói dối quanh co”

Sau khi FIFA ra phán quyết giữ nguyên án phạt với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch trái phép vào ngày 3/11, các tờ báo Malaysia không ngừng chỉ trích FAM vì hành vi làm giả giấy tờ có thể khiến hình ảnh bóng đá nước nhà bị tổn hại nghiêm trọng.

Tờ New Straits Times cho rằng FAM đã "buôn giấy tờ" để giúp đội tuyển Malaysia tăng cường sức mạnh (Ảnh: Getty).

Tới sáng nay (6/11), tờ báo hàng đầu Malaysia là New Straits Times đã có bài viết khá dài chỉ trích FAM đã lừa dối tất cả trong vụ này. Giờ đây, niềm tin của người hâm mộ với FAM đã biến mất.

Tờ New Straits Times viết: “Trước đây, một cầu thủ được khoác áo đội tuyển quốc gia chỉ khi sinh ra tại đó hoặc mang dòng máu của đất nước ấy. Nhưng sau khi FIFA mở cửa cho phép cầu thủ có gốc gác 3 đời được phép khoác áo đội tuyển quốc gia, nhiều đội bóng trên thế giới đã bước vào cuộc chạy đua vũ trang nhập tịch cầu thủ.

Điều đó vô tình đã tạo nên “thị trường chuyển nhượng” mới trong bóng đá, nơi lòng trung thành, niềm tự hào dân tộc đều có thể thương lượng bằng tiền. Qatar và Indonesia đã lột xác nhờ lực lượng nhập tịch. Malaysia, nền bóng đá vốn bền bỉ đào tạo trẻ, lại vô tình rơi vào làn sóng này khi đón chào 7 cầu thủ gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca (Argentina); Gabriel Palmero, Jon Irazabal (Tây Ban Nha); Hector Hevel (Hà Lan); và Joao Figueiredo (Brazil).

Họ hôn lên quốc kỳ, cố gắng học quốc ca và mang đến cho Malaysia dáng dấp của một đội bóng đang vươn mình. Thế nhưng, FIFA đã thổi còi khi phát hiện giấy tờ của 7 cầu thủ đều bị làm giả.

FAM khẳng định đây chỉ là “sai sót hành chính”, chứ không phải gian lận có chủ ý. Trên giấy tờ, 7 cầu thủ là công dân Malaysia. Theo pháp luật, hộ chiếu của họ hợp lệ. Nhưng FIFA không chỉ kiểm tra hộ chiếu. Họ kiểm tra cả nguồn gốc của các cầu thủ. Và đó chính là nơi mọi thứ sụp đổ. Nhóm 7 cầu thủ hợp pháp về quốc tịch, nhưng không đủ điều kiện về gốc gác. Họ được “rút ngắn con đường” đến vinh quang, giờ lại phải ngồi ngoài vì rắc rối giấy tờ.

Malaysia chuyển từ cuộc đua giành vé tham dự Asian Cup 2027 sang cuộc đua tìm cách thoát tội. Các liên đoàn giờ đây buôn bán tài năng, thậm chí là buôn giấy tờ.

FAM chỉ nói dối quanh co trong thời gian qua và không dám đối diện với sự thật (Ảnh: Getty).

Nếu CAS giữ nguyên phán quyết của FIFA, chắc chắn sẽ có người phải chịu trách nhiệm. Lãnh đạo FAM và ban quản lý đội tuyển quốc gia không thể mãi nấp sau cụm từ “sai sót hành chính”. Họ đã nói dối quanh co trong suốt thời gian qua để chối tội. Vụ bê bối này là một “bàn phản lưới nhà” của bóng đá Malaysia theo đúng nghĩa đen của nó.

Còn với người hâm mộ Malaysia, họ có thể tha thứ cho thất bại, nhưng điều họ không thể tha thứ là cảm giác bị lừa dối”.

FAM sẽ có 10 ngày để yêu cầu bản án chi tiết bằng văn bản từ FIFA. Sau khi nhận được, họ có thêm 21 ngày để kháng cáo lên Tòa trọng tài thể thao (CAS).