Báo Malaysia bình luận vụ hồ sơ của cầu thủ nhập tịch giả mạo bị phơi bày

Sáng nay (31/10, theo giờ Việt Nam), cổng thông tin Capital de Noticias của Argentina tung bằng chứng cho thấy nguồn gốc 100% Argentina của trung vệ Facundo Garces, người trước đó thi đấu cho đội tuyển Malaysia dưới dạng cầu thủ nhập tịch.

Theo cổng thông tin này, Facundo Garces có ông, bà, cha, mẹ đều là người Argentina. Điều đó cho thấy, cầu thủ này không có chút gốc gác Malaysia nào cả (theo quy định của FIFA, cầu thủ sinh ra ở nước ngoài chỉ được khoác áo một đội tuyển thuộc quốc gia khác, nếu cầu thủ đấy có cha, mẹ, cha hoặc mẹ, ông, bà, ông hoặc bà là người sinh ra ở quốc gia mà cầu thủ đấy thi đấu).

Trung vệ Facundo Garces (3) bị lộ tiếp bằng chứng anh không hề có gốc gác Malaysia (Ảnh: FAM).

Sau khi nắm được thông tin này, tờ New Straits Times của Malaysia ngán ngẩm cho biết: “Theo giấy chứng nhận, ông nội của Facundo Garces là Fernandez Garces sinh ngày 29/5/1930 tại Sante Fe, Argentina. Ngay đến ông cố của cầu thủ này cũng là người Argentina”.

“Trước đó, FIFA cũng đã phát hiện ra điều này. Theo điều tra của FIFA, Văn phòng Đăng ký dân sự của Santa Fe xác nhận ông Fernandez Garces sinh ra ở khu phố Villa Maria Selva, tại Santa Fe (Argentina). Ông ấy không phải sinh ra ở Penang (Malaysia), như Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã tuyên bố.

Mẹ của ông Fernandez, bà Sebastiana Justa Fernandez, cũng là người Argentina, cư trú tại Villa Maria Selva (Argentina). Điều đó chứng minh nguồn gốc thực của cầu thủ Facundo Garces, bác bỏ mọi tuyên bố về nguồn gốc Malaysia trong dòng dõi của cầu thủ này”, New Straits Times thông tin thêm.

Cũng trên tờ nhật báo tiếng Anh hàng đầu Malaysia, họ sẵn sàng đăng tải lại những câu bình luận khá nặng nề của cổng thông tin Capital de Noticias (Argentina), khi đề cập đến cách các cầu thủ nhập tịch Malaysia sử dụng hồ sơ giả mạo.

Báo Argentina trong buổi sáng nay tiết lộ chi tiết nguồn gốc của trung vệ Facundo Garces (Ảnh: ASEAN Football).

New Straits Times viết: “Capital de Noticias đưa tin Facundo Garces thuộc nhóm các cầu thủ đã khai man nguồn gốc tổ tiên, để được khoác áo đội tuyển Malaysia. Có thêm 6 cầu thủ nữa thực hiện cách làm tương tự, khiến họ cũng liên quan đến vụ việc”.

“Tháng trước, FIFA đã phạt 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia gồm Facundo Garces, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Mỗi người trong số họ bị treo giò một năm, bị phạt bổ sung 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng). FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng)”, vẫn là những dòng được viết trên tờ New Stratis Times.

FIFA sắp công bố kết quả kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ có liên quan. Tuy nhiên, với việc các bằng chứng về nguồn gốc của các cầu thủ này liên tục được tung ra cho giới truyền thông toàn cầu, chính xác đến từng chi tiết, khả năng kháng cáo thành công của FAM và 7 cầu thủ nói trên bị đánh giá rất thấp.