Tuyển Việt Nam nhận tin vui từ FIFA sau màn tỏa sáng của Xuân Son

Trong trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra tại Viêng Chăn vào tối 19/11, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Lào. Xuân Son đánh dấu màn trở lại đội tuyển quốc gia khi đóng góp bàn thắng từ chấm phạt đền ở phút 68. Sau đó, Tuấn Hải đã ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Việt Nam sau cú ngả bàn đèn ở phút 90+3.

Xuân Son tỏa sáng khi tái xuất ở đội tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF).

Chiến thắng này đã giúp “Những chiến binh sao vàng” tiếp tục bám đuổi Malaysia ở bảng F với 12 điểm, ít hơn đối thủ 3 điểm. Không những vậy, đội bóng của HLV Kim Sang Sik còn tiếp tục thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA.

Cụ thể, theo tính toán của Football Ranking (dựa theo cách tính điểm của FIFA), đội tuyển Việt Nam được cộng 5,89 điểm sau chiến thắng trước Lào. Nhờ đó, chúng ta đã tăng hai bậc, từ vị trí thứ 111 lên thứ 109 thế giới.

Tuy nhiên, do FIFA đã chốt ngày 19/11 để tính điểm các đội bóng nên thành tích của đội tuyển Việt Nam sẽ không được tính vào tháng này, mà được cộng sang tháng sau. Do đó, trên bảng xếp hạng tháng 11, “Rồng vàng” chỉ tăng một bậc, lên xếp thứ 110 thế giới.

Điều đáng nói, nếu được xử thắng Malaysia 3-0 trong trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam sẽ được trả lại 13,02 điểm và cộng thêm 11,98 điểm. Như vậy, chúng ta được cộng thêm gần 25 điểm. Khi ấy, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ vươn lên vị trí thứ 104 thế giới.

Nhiều đội bóng Đông Nam Á đều tăng hạng trong tháng này. Malaysia được cộng 6,88 điểm sau chiến thắng trước Nepal. Họ tăng hai bậc lên xếp thứ 116 thế giới. Thái Lan được cộng 7,91 điểm sau hai chiến thắng trước Singapore (giao hữu) và Sri Lanka (vòng loại Asian Cup 2027). Nhờ đó, “Voi chiến” tăng 1 bậc lên xếp thứ 95 thế giới.

Tuyển Việt Nam tăng hạng trên bảng xếp hạng FIFA (Ảnh: FIFA).

Trong khi đó, Indonesia không thi đấu trong tháng này nên không có biến động điểm số. Họ vẫn xếp hạng 122 thế giới. Hai đội tuyển Philippines (tăng 5 bậc, lên thứ 136) và Singapore (tăng 4 bậc, lên thứ 151) đã thực hiện cú nhảy vọt khi thi đấu thành công ở vòng loại Asian Cup 2027. Đặc biệt, Singapore đã lần đầu có vé tham dự Asian Cup kể từ năm 1984.

Ở top đầu thế giới, Tây Ban Nha vẫn chiếm vị trí số 1 với 1880.76 điểm. Xếp thứ hai là Argentina với 1873.33 điểm. Các vị trí thứ 3 và 4 thuộc về Pháp và Anh. Đáng chú ý, Brazil đã tăng hai bậc lên xếp thứ 5 thế giới, đẩy Bồ Đào Nha (thứ 6), Hà Lan (thứ 7) xuống một bậc.