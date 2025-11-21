AFC cảnh báo nóng, Malaysia có nguy cơ bị tăng án phạt

Chính phủ Malaysia cho biết sẽ không cấp thêm bất kỳ khoản tiền nào được chuyển cho đội tuyển quốc gia nước này cho đến khi niềm tin vào Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) được khôi phục sau vụ bị FIFA buộc tội gian lận hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch.

Ông Datuk Seri Windsor Paul John cảnh báo Chính phủ Malaysia không nên can thiệp vào hoạt động của FAM (Ảnh: NST).

Trước tình hình đó, Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John, đã lên tiếng cảnh báo tất cả các bên, đặc biệt là Chính phủ Malaysia, không nên có hành động can thiệp vào hoạt động của FAM nếu không muốn bóng đá Malaysia chịu thêm án phạt trong tương lai.

Theo ông Windsor, Chính phủ Malaysia không thể đưa ra chỉ thị hoặc gây áp lực buộc bất kỳ quan chức nào của FAM phải từ chức. Điều này liên quan đến tính tự chủ của một liên đoàn mà ban lãnh đạo được bầu chọn bởi các thành viên trong đại hội.

Tổng thư ký AFC cho biết: “Dù FAM đang khủng hoảng nhưng Chính phủ Malaysia không thể yêu cầu quan chức FAM từ chức. Đó là cơ quan được bầu ra từ các thành viên. Các cơ quan Chính phủ Malaysia cũng cần thận trọng khi đưa ra những tuyên bố. Họ không được can thiệp vào tính độc lập hoạt động của FAM”.

Hôm qua, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, bà Hannah Yeoh, cho rằng động thái làm giả giấy tờ của FAM đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng với uy tín, danh dự Malaysia trong mắt bạn bè quốc tế.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, bà Hannah Yeoh, cảnh báo Malaysia có nguy cơ bị tăng án phạt khi kháng cáo lên CAS (Ảnh: VFF).

Bà thừa nhận khả năng bóng đá Malaysia có nguy cơ nhận thêm án phạt trong tương lai: “FAM đã xác nhận rằng họ sẽ đưa vụ việc lên CAS. Song song đó, Ủy ban điều tra độc lập do cựu chánh án Tun Md Raus Sharif đứng đầu vẫn đang tiến hành điều tra để làm rõ trách nhiệm trong vụ nhập tịch sai trái.

Nếu FAM thất bại trong việc kháng cáo lên CAS, AFC sẽ tiếp nhận hồ sơ và áp dụng các biện pháp kỷ luật. Đội tuyển Malaysia có thể bị xử thua 0-3 trong các trận đấu sử dụng cầu thủ trái phép.

Ngoài ra, FAM phải chuẩn bị cho khả năng CAS ra phán quyết bất lợi và hình phạt có thể bị tăng nặng. Cơ quan quản lý bóng đá Malaysia cần phải tự cân nhắc điều này”.

Hạn chót để AFC công bố án phạt với Malaysia vào ngày 31/3 năm sau, khi vòng loại Asian Cup 2027 kết thúc. Theo luật của AFC, Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 trong hai trận đấu với đội tuyển Việt Nam và Nepal (lượt đi). Khi ấy, đội bóng này sẽ không còn cơ hội góp mặt ở giải đấu bóng đá châu Á.