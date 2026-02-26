Vì sao CLB Trung Quốc rất muốn chiêu mộ Đình Bắc?

Đầu tháng 2, thông tin CLB mới thăng hạng giải hạng 2 Trung Quốc là Guangxi Hengchen muốn có Đình Bắc đã lan rộng trên khắp mặt báo ở Trung Quốc. Tiền đạo sinh năm 2004 được chuyên gia chuyển nhượng Transfermarkt định giá 300.000 euro (hơn 9 tỷ đồng). Nhiều quan điểm ở xứ tỷ dân cho rằng đó là mức giá hời với tài năng của Đình Bắc.

Chuyên gia Trung Quốc đánh giá Đình Bắc vừa chất lượng, vừa giá rẻ (Ảnh: AFC).

Bình luận trên tờ Sina, chuyên gia Lao Qiu nhấn mạnh: “Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, người vừa nhận giải Vua phá lưới ở giải U23 châu Á, được đánh giá là cầu thủ chất lượng và có mức giá khá rẻ. Điều này thu hút được sự chú ý của các CLB ở Trung Quốc”.

Tuy nhiên, theo tờ Sina, cái khó của các CLB Trung Quốc là việc họ bị giới hạn về số lượng ngoại binh, khi chỉ được đăng ký 5 người. Đây được xem là con số khá thấp so với nhiều giải đấu khác ở châu Á.

Với giới hạn ngoại binh được xem là cơ hội để các cầu thủ Trung Quốc phát triển nhưng đi kèm với đó, thành tích của các CLB xứ tỷ dân ở giải châu Á rất kém. Ba đội bóng hàng đầu Trung Quốc là Shanghai Port, Shanghai Shenhua và Chengdu Rongcheng đều lần lượt xếp ba vị trí cuối bảng ở cúp C1 châu Á.

Tờ Sina kêu gọi bóng đá nước nhà đổi luật để thu hút ngoại binh, đặc biệt là những cầu thủ tiềm năng ở châu Á như Đình Bắc. Họ cho rằng điều này không làm giảm đi sức mạnh của đội tuyển quốc gia.

Tờ báo này tiếp tục nêu quan điểm: “Lấy Thái Lan làm ví dụ. Có quan điểm cho rằng việc Thai-League mở rộng cửa cho ngoại binh chỉ nhằm phục vụ thành tích ở đấu trường châu lục. Tuy nhiên, đội tuyển Thái Lan từ nửa cuối năm ngoái đã tăng liền 8 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, đạt mức cao nhất trong 16 năm qua và chỉ còn kém tuyển Trung Quốc chưa tới 6 điểm. Với đà thăng tiến hiện tại, khả năng cao trong tháng 3 tới họ sẽ vượt qua Trung Quốc.

Một lập luận khác cho rằng giải vô địch quốc gia Saudi Arabia suy yếu vì nới lỏng hạn ngạch ngoại binh. Nhưng thực tế có đúng như vậy? Bóng đá Saudi Arabia vẫn giành vé dự World Cup.

Nếu giải vô địch Trung Quốc nới lỏng chính sách đăng ký ngoại binh, các CLB nước này sẽ không ngần ngại vung tiền chiêu mộ các cầu thủ tiềm năng như Đình Bắc (Ảnh: VFF).

Trong khi đó, tuyển Trung Quốc từng có lợi thế hơn người trên sân nhà ở vòng loại World Cup nhưng vẫn thất bại, thậm chí để thua cả hai lượt trước Saudi Arabia. Năm 2015, thời điểm “bóng đá kim tiền” bùng nổ ở Trung Quốc, đội tuyển nước này từng đánh bại Saudi Arabia 1-0 tại Asian Cup. Vì thế, khó có thể khẳng định mở cửa ngoại binh đồng nghĩa với suy yếu”.

Tờ Sina cho rằng nếu bóng đá Trung Quốc nới lỏng chính sách ngoại binh thì các CLB ở nước này sẽ chiêu mộ ồ ạt những cầu thủ tiềm năng, với giá cả phải chăng như Đình Bắc. Họ không còn nhiều tiền như thời điểm cách đây 10 năm để thu hút những ngôi sao hàng đầu thế giới.

“Xu hướng chung của khu vực cũng cho thấy sự thay đổi. Không chỉ Saudi Arabia và Thái Lan, các giải đấu hàng đầu như K-League của Hàn Quốc hay J-League của Nhật Bản đều đang nới lỏng quy định ngoại binh. Mùa giải mới, K-League tăng số ngoại binh được phép ra sân từ 4 lên 5 và mở rộng số lượng đăng ký. Trong bối cảnh bóng đá Hàn Quốc có dấu hiệu chững lại, đây được xem là bước đi nhằm bắt kịp xu thế phát triển của châu lục”, tờ Sina bình luận.