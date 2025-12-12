CĐV Malaysia nói điều cay đắng sau thất bại của đội nhà trước U22 Việt Nam

U22 Việt Nam hạ gục U22 Malaysia, hiên ngang tiến vào bán kết SEA Games 33

"U22 Việt Nam đá với Malaysia như Barcelona đá tiki-taka cường độ cao. Malaysia gặp Việt Nam thì khỏi phải bàn cãi nữa, xác định thua luôn đi. Hãy xem thành tích đối đầu từ năm 1980 đến nay ở mọi cấp độ đội tuyển đi, chúng ta toàn thua thôi.

Có được trận thắng với tỷ số 4-0 thì lại dính bê bối gian lận nhập tịch cầu thủ", tài khoản Dilley Reels của Malaysia bình luận trên trang Football Association of Malaysia sau khi chứng kiến thất bại với tỷ số 0-2 của U22 Malaysia trước U22 Việt Nam ở lượt cuối bảng C môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala (Thái Lan) ngày 11/12.

Dù đánh bại U22 Lào ở lượt trận ra quân vòng bảng với tỷ số 4-1 và giành ngôi đầu bảng C, nhưng các cầu thủ U22 Malaysia lại tỏ ra lép vế khi đối đầu với U22 Việt Nam ở lượt đấu cuối.

Các cầu thủ U22 Malaysia (áo vàng) gặp khó trước lối chơi tấn công mạnh mẽ của U22 Việt Nam (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Chỉ trong 2 phút, từ phút 11 đến phút thứ 13, U22 Malaysia đã phải nhận 2 bàn thua khi để cho Hiểu Minh và Minh Phúc có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm. Dù để thủng lưới nhưng "Bầy hổ Malaya" không thể thay đổi cục diện trận đấu trước lối chơi mạnh mẽ của U22 Việt nam và chấp nhận để thua với tỷ số 0-2.

Trận thua này khiến U22 Malaysia có nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games dù đang tạm thời là đội có vị trí nhì bảng tốt nhất tại 3 bảng đấu để giành quyền đi tiếp.

Lý do ở lượt trận cuối, nếu U22 Indonesia thắng U22 Myanmar với tỷ số cách biệt từ 3 bàn trở lên, hoặc ngược lại Myanmar thắng cách biệt Indonesia với 4 bàn trở lên sẽ là một trong hai đội giành vé vào bán kết.

Chứng kiến trận thua của đội nhà, nhiều CĐV Malaysia đã bày tỏ sự thất vọng, thậm chí kêu gọi HLV Nafuzi Zain từ chức.

"HLV Nafuzi Zain nên viết đơn từ chức sau thất bại quá cay đắng này. Lối đá quá bạc nhược, không có mảng miếng tấn công nào ra hồn", tài khoản Izzul Qusyairi lên tiếng chỉ trích.

"Tôi rất khó chịu khi thấy Nafuzi Zain làm huấn luyện viên, trông anh ấy rất yếu đuối. Cho đến khi nào thì chấm dứt cảnh mỗi lần SEA Games chúng ta đều phải hy vọng các đội khác không đủ điều kiện để chúng ta lọt vào vòng loại trực tiếp", tài khoản MoHd AmEr nói thêm.

"Chúng ta hoàn toàn yếu đuối trước Việt Nam. Vấn đề là Malaysia luôn gặp khó trước các đối thủ chơi đội hình 5-4-1 hay5-3-2. Có rất nhiều ý tưởng kiểm soát bóng nhưng cầu thủ lại quá chậm. Thiếu sự hỗ trợ bọc lót cho nhau.

Một phần hai sân bên kia của U22 Malaysia là không đủ tốt. Quả thực chất lượng của chúng ta còn kém rất xa để so sánh Thái Lan, Việt Nam, Philippines hay Indonesia ở cấp độ U22", tài khoản Saiful Saizri nhận định.

"Đẳng cấp của các cầu thủ trẻ Malaysia là đây. Buồn nhưng phải chấp nhận sự thật", tài khoản Mohamad Edzhan Adnan bày tỏ.

"Không sao, thua là tốt cho các cầu thủ và cả đội. Chúng ta đến SEA Games để học hỏi kinh nghiệm. Có lẽ tối nay dọn đồ được rồi. Hết bình minh sẽ được về nước", tài khoản Suihani Abdulhamid chua chát nói.

"Đây là màn so tài giữa một HLV nội của Malaysia với HLV ngoại của tuyển Việt Nam. Rõ ràng Việt Nam mạnh hơn về các khía cạnh chiến thuật và tinh thần.. Họ hợp với HLV người Hàn Quốc, người nổi tiếng với lối chơi nhanh và năng động của mình..

Có lẽ Liên đoàn bóng đá Malaysia nên tìm HLV đến từ Hàn Quốc hoặc Nhật Bản để phát triển bóng đá trẻ, chuẩn bị cho tương lai lâu dài", tài khoản Mohd Zubir Khalid chốt lại.