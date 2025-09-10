Báo Indonesia nói lời thật lòng khi so sánh đội nhà với U23 Việt Nam

U23 Việt Nam đã xuất sắc giành tấm vé tham dự giải U23 châu Á với tư cách đội nhất bảng C khi giành trọn vẹn 9 điểm sau ba trận đấu. Đây là lần thứ 6 liên tiếp, “Những chiến binh sao vàng” tham dự giải đấu cấp độ U23 châu Á.

U23 Việt Nam toàn thắng ở vòng loại giải U23 châu Á (Ảnh: Minh Quân).

Trong khi đó, U23 Indonesia đã không thể vượt qua vòng loại. Đó là thực tế đáng buồn với tập thể từng lọt vào bán kết giải đấu cách đây hai năm.

Bình luận về tình thế của hai đội bóng, tờ Liputan 6 (Indonesia) bày tỏ sự khâm phục với U23 Việt Nam: “U23 Việt Nam đã thi đấu rất tốt trong suốt vòng loại. Với tư cách là đội chủ nhà bảng C, họ đã áp đảo hoàn toàn các đội bóng trong bảng khi toàn thắng ba trận gặp U23 Singapore, U23 Bangladesh và U23 Yemen.

Trong đó, họ đã ghi được 4 bàn thắng và không thủng lưới bàn nào. Thành tích này càng cho thấy U23 Việt Nam là thế lực ổn định ở cấp độ U23 châu Á. Họ đã góp mặt trong 6 giải U23 châu Á liên tiếp kể từ năm 2016 và từng giành ngôi á quân giải đấu năm 2018.

Đối với U23 Indonesia, đội bóng không thể giành vé tham dự giải U23 châu Á sau thất bại trước U23 Hàn Quốc. Đội bóng xứ Vạn đảo chỉ giành 4 điểm và không đủ để cạnh tranh vị trí nhì bảng xuất sắc.

Thật đau đớn khi so sánh thành tích này với năm 2024. Khi đó, đoàn quân của HLV Shin Tae Yong đã lọt vào bán kết giải U23 châu Á và suýt có vé tham dự Olympic”.

U23 Indonesia không thể vượt qua vòng loại giải U23 châu Á (Ảnh: PSSI).

Tờ Kompas cho rằng U23 Việt Nam và U23 Thái Lan là những lá cờ đầu về bóng đá trẻ của Đông Nam Á khi thường xuyên góp mặt ở giải U23 châu Á. Trong khi đó, U23 Indonesia không còn duy trì phong độ từng giúp họ lọt vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Tờ Bola Sport nhấn mạnh: “Liên đoàn bóng đá Indonesia đã phải trả giá đắt cho quyết định sa thải HLV Shin Tae Yong. Chất lượng và màn trình diễn của U23 Indonesia dưới thời HLV Gerald Vanenburg vô cùng kém cỏi. Từ đội bóng lọt vào bán kết giải U23 châu Á, giờ đây, U23 Indonesia chỉ là khán giả của giải đấu.

Trong khi đó, bóng đá Việt Nam có sự phát triển ổn định ở cấp độ trẻ. Họ vẫn luôn duy trì được thành tích tốt, bất kể được dẫn dắt bởi HLV nào”.

Vòng chung kết giải U23 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 7-25/1/2026. U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số hai cùng các đội U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Qatar.