HLV Trung Quốc tuyên bố U22 Việt Nam thắng may mắn

Trong trận mở màn giải giao hữu Panda Cup tại Thành Đô vào tối 12/11, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U22 Trung Quốc. Bàn thắng duy nhất của trận đấu này được thực hiện bởi Minh Phúc ở phút 81.

HLV Antonio Puche đánh giá U22 Việt Nam thắng may mắn (Ảnh: Sina).

Phát biểu sau trận đấu, HLV Antonio Puche của U22 Trung Quốc tỏ rõ sự thất vọng. Ông cho biết: “Tôi không hài lòng về một số khía cạnh của U22 Trung Quốc nhưng không tiện chia sẻ ở thời điểm này”.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn dành lời động viên cho các học trò, đồng thời ông khẳng định U22 Việt Nam đã giành chiến thắng may mắn. “Đây là trận đấu cân bằng giữa hai đội bóng chất lượng. U22 Việt Nam đã tận dụng tốt cơ hội và may mắn hơn. Kết quả có thể là 1-0, 0-0 hay 0-1, đều hợp lý. Tôi hài lòng với nỗ lực của các cầu thủ, dù đội vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện”, vị HLV 53 tuổi nhấn mạnh.

Ở trận đấu với U22 Việt Nam, U22 Trung Quốc không có được lực lượng mạnh nhất khi nhiều trụ cột phải tham dự Đại hội thể thao toàn quốc. Trong khi đó, ngôi sao số một Wang Yudong thậm chí đã dính chấn thương trước giải đấu và không kịp góp mặt.

HLV Puche thừa nhận khó khăn trong việc xoay tua lực lượng: “Nhiều cầu thủ hôm nay không ở thể trạng tốt. Behram Abduweli bị chuột rút ở phút 75, Xu Bin xuống sức từ phút 70, Xiang Yuwang đang đau nhẹ, còn Li Zhenquan vừa thi đấu ở giải trong nước. Chúng tôi cần bảo vệ cầu thủ, nếu không họ sẽ kiệt sức”.

Nhiều cầu thủ U22 Trung Quốc đã kiệt sức trong trận đấu với U22 Việt Nam (Ảnh: Sina).

Khi được hỏi về tình hình của Wang Yudong, chiến lược gia người Tây Ban Nha thẳng thắn chia sẻ: “Cậu ấy thực sự kiệt sức, cả thể chất lẫn tinh thần. Wang nói với tôi rằng cậu ấy không thể tiếp tục thi đấu. Trong hoàn cảnh đó, chẳng lẽ tôi vẫn bắt cậu ấy ra sân sao? Tôi là người chịu trách nhiệm nên cần bảo vệ cầu thủ của mình. Tôi để Wang nghỉ ngơi là quyết định đúng đắn”.

Theo lịch thi đấu, U22 Trung Quốc sẽ lần lượt chạm trán U22 Hàn Quốc và U22 Uzbekistan ở hai lượt trận tiếp theo. Nếu tiếp tục thi đấu thiếu thuyết phục, đội chủ nhà có thể đối mặt với nguy cơ thua cả ba trận và xếp cuối bảng tại Panda Cup 2025.

Trong khi đó, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Uzbekistan ở lượt trận thứ hai vào lúc 14h30 ngày 15/11. Tinh thần của toàn đội đang lên cao sau chiến thắng trước đội chủ nhà.