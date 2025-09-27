Báo Indonesia lên tiếng về “thế lực ngầm” đã tố cáo Malaysia với FIFA

“Ai là người đã báo cáo Malaysia lên FIFA, dẫn đến việc Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch phải nhận án phạt nặng từ FIFA?”, tờ CNN Indonesia đặt câu hỏi.

Tờ CNN Indonesia cho rằng có "thế lực ngầm" đã tố giác Malaysia lên FIFA (Ảnh: VFF).

Trong khi đó, nhà báo Zulhelmi Zainal Azam của tờ Astro Arena đã bày tỏ hoài nghi trên mạng xã hội: “Có tin đồn rằng một số thế lực đang tìm cách tố cáo FAM vì sự trỗi dậy của Malaysia liên quan đến số cầu thủ nhập tịch. Những thế lực này dường như có mối quan hệ mật thiết với lãnh đạo cấp cao của FIFA.

Giới cổ động viên (CĐV) Malaysia cho rằng “thế lực” đứng sau tố cáo Malaysia có thể là Indonesia vì sự cạnh tranh gay gắt của hai nền bóng đá nhiều năm qua.

Đáng chú ý, thông tin FAM nhập tịch trái phép cầu thủ được phát đi từ truyền thông Indonesia cách đây vài tháng. Ở thời điểm này, phía Malaysia đã kiên quyết phủ nhận thông tin này khi cho rằng việc nhập tịch cầu thủ là hợp lệ, đúng theo quy định của FIFA.

Tờ CNN Indonesia nêu thêm giả thuyết: “Bên hợp lý nhất để tố cáo Malaysia lên FIFA chính là bên bị thiệt hại. Tuy vậy cho đến nay, vẫn chưa có thông tin nào được công bố, sẽ chỉ có kết luận sau khi FIFA hoàn tất quá trình điều tra”.

Theo án phạt của FIFA, 7 cầu thủ nhập tịch là Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đều bị đình chỉ mọi hoạt động liên quan tới bóng đá trong 12 tháng. FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11,5 tỷ đồng). Điều đáng nói, án xử thua 0-3 vẫn đang treo lơ lửng trên đầu tuyển Malaysia.

Tuyển Malaysia có nguy cơ bị xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF).

Malaysia có 10 ngày kháng cáo trước khi vụ việc được đưa lên Tòa án bóng đá của FIFA. Tại đây, phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra. AFC cho biết sẽ tạm dừng điều tra FAM cho tới khi FIFA đưa ra phán quyết.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor John cho biết: “Chúng tôi đang chờ bản án đầy đủ cũng như quyết định chính thức từ Tòa án Bóng đá FIFA về tư cách thi đấu”.

Vụ việc gợi nhớ bê bối của Timor Leste vào năm 2017, khi AFC đã loại đội tuyển này khỏi vòng loại Asian Cup sau khi phát hiện nhiều cầu thủ gốc Brazil sử dụng giấy khai sinh giả. Khi ấy, tiền đạo Wanderley cũng bị treo giò vì dùng hộ chiếu Indonesia với thông tin không chính xác.

Những sự kiện này cho thấy lập trường “không khoan nhượng” của bóng đá châu Á đối với gian lận giấy tờ, một nguyên tắc mà AFC sẽ tiếp tục duy trì trong lúc chờ FIFA ra quyết định về số phận của Malaysia.

Malaysia hoàn toàn có thể bị xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam dù trước đó họ đã thắng 4-0. Nếu điều này xảy ra, "Bầy hổ" sẽ gặp bất lợi rất lớn trong cuộc đua giành vé dự Asian Cup 2027.