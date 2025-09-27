Báo Malaysia bình luận khi đội nhà nhập tịch trái phép ở trận gặp Việt Nam

Làng bóng đá Malaysia đã rúng động khi FIFA kết luận Liên đoàn bóng đá nước này (FAM) đã làm giả hồ sơ để 7 cầu thủ nhập tịch ra sân trong trận thắng tuyển Việt Nam với tỷ số 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 6 vừa qua.

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị đình chỉ hoạt động bóng đá trong 12 tháng (Ảnh: BH Online).

Trong đó, 7 cầu thủ nhập tịch là Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đều bị đình chỉ mọi hoạt động liên quan tới bóng đá trong 12 tháng. FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11,5 tỷ đồng). Điều đáng nói, án xử thua 0-3 vẫn đang treo lơ lửng trên đầu tuyển Malaysia.

Tờ Malaysia Today bình luận: “FIFA đã ra án phạt với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch liên quan. Họ xác định đã nộp hồ sơ giả mạo để đăng ký cầu thủ tham dự trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

Những cầu thủ liên quan gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Tất cả đều bị đình chỉ tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng. Án phạt có hiệu lực ngay lập tức. Trong khi đó, FAM cũng bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ.

Trong thông cáo, FIFA cho biết FAM và các cầu thủ bị xử lý vì vi phạm Điều 22 trong Bộ luật Kỷ luật FIFA, liên quan đến hành vi giả mạo và làm sai lệch giấy tờ. Vấn đề về tư cách thi đấu của nhóm cầu thủ này sẽ được chuyển sang Tòa án Bóng đá FIFA để xem xét thêm. Các bên vẫn có quyền kháng cáo lên Ủy ban Kháng cáo FIFA.

Điều đáng nói, ngoài án phạt mới được công bố, Malaysia vẫn còn nguy cơ đối diện với án phạt bổ sung trong tương lai. Trong đó, đội bóng có nguy cơ bị xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam dù trước đó đã thắng đối thủ này với tỷ số 4-0”.

Báo Malaysia lo ngại viễn cảnh đội nhà bị xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF).

Tờ Bharian nhắc lại việc báo giới Indonesia từng nhắc tới việc FAM sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch trái phép ra sân trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Thậm chí, họ còn cảnh báo Malaysia có thể bị xử thua 0-3. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, FAM đã bác bỏ cáo buộc và khẳng định tính trong sạch. Các quan chức bóng đá Malaysia đều cho biết đã tuân thủ mọi quy định của FIFA về nhập tịch cầu thủ.

Tờ báo này cũng nhắc tới chi tiết rằng 5 cầu thủ là Figueiredo, Holgado, Irazabal, Garces và Machuca chỉ được FIFA cho phép thi đấu ở thời điểm vài giờ trước khi trận đấu với đội tuyển Việt Nam diễn ra.

Tờ Hmetro viết: “FAM và 7 cầu thủ có liên quan chỉ có 10 ngày để kháng cáo. Vụ việc này giống như đòn đau giáng vào danh tiếng của bóng đá Malaysia. Kế hoạch phát triển bóng đá Malaysia có nguy cơ đổ bể. Một cuộc cải tổ lớn cần phải diễn ra để đảm bảo rằng các trận đấu quốc tế của đội bóng không bị gián đoạn”.

Nếu như bị xử thua đội tuyển Việt Nam với tỷ số 0-3, Malaysia coi như đánh mất lợi thế rất lớn ở vòng loại Asian Cup 2027. Khi ấy, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik lại có khả năng cao sẽ góp mặt ở giải đấu cấp độ châu lục.