Phản ứng của LĐBĐ Malaysia khi bị FIFA trừng phạt vì nhập tịch gian lận

Sau khi điều tra, FIFA đã kết luận Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã làm giả hồ sơ nhập tịch cho 7 cầu thủ để ra sân trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam hồi tháng 6 ở vòng loại Asian Cup 2027.

Các cầu thủ nhập tịch Malaysia đối diện với án phạt rất nặng khi bị cấm tham gia hoạt động bóng đá trong 1 năm (Ảnh: FAM).

Hệ quả, FAM đã bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11,5 tỷ đồng). Trong khi đó, 7 cầu thủ nhập tịch là Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đều bị đình chỉ mọi hoạt động liên quan tới bóng đá trong 12 tháng.

Trước thông tin này, FAM vẫn một mực khẳng định làm đúng quy trình. Họ tuyên bố: “FAM xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được quyết định chính thức từ FIFA liên quan đến vụ việc sử dụng các cầu thủ có gốc gác Malaysia.

FAM muốn nhấn mạnh rằng các cầu thủ liên quan cũng như chúng tôi đã hành động với thiện chí và sự minh bạch trong suốt quá trình nhập tịch. FAM đã xử lý toàn bộ hồ sơ và các thủ tục liên quan một cách minh bạch, tuân thủ theo các hướng dẫn được quy định. Thậm chí, FIFA trước đó cũng đã xem xét tư cách thi đấu của các cầu thủ này và đưa ra xác nhận chính thức rằng họ đủ điều kiện để đại diện cho Malaysia.

Liên quan đến quyết định lần này, FAM sẽ tiến hành kháng cáo và sẽ sử dụng mọi kênh cùng các thủ tục pháp lý hiện có nhằm bảo đảm quyền lợi của các cầu thủ cũng như của đội tuyển quốc gia Malaysia luôn được bảo vệ.

FAM vẫn một mực khẳng định việc nhập tịch đúng quy định của FIFA (Ảnh: Kosmo).

FAM vẫn cam kết sẽ hành động kiên quyết, tuân thủ các quy định quốc tế, đồng thời bảo vệ tính liêm chính của bóng đá quốc gia.

Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Malaysia và tất cả các bên liên quan để đảm bảo rằng mọi quy trình được thực hiện minh bạch, công bằng và trên tinh thần thể thao”.

Đáng chú ý, nếu không thể chứng minh sự minh bạch, FAM còn có nguy cơ cao bị xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam dù trước đó họ đã giành chiến thắng 4-0. Trước mắt, FAM và 7 cầu thủ nhập tịch liên quan sẽ có 10 ngày để kháng cáo lên Ủy ban giải quyết khiếu nại của FIFA theo quy định hiện hành.