Ngôi sao Malaysia làm nên lịch sử, được đề cử giải Cầu thủ hay nhất châu Á

Theo công bố của AFC, Arif Aiman sẽ cạnh tranh cùng hai tên tuổi hàng đầu của khu vực là Akram Afif (Qatar) và Salem Al-Dawsari (Saudi Arabia) ở giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á. Anh là cầu thủ đầu tiên của Malaysia có được vinh dự nằm trong danh sách đề cử ở giải thưởng này.

Arif Aiman là niềm tự hào của bóng đá Malaysia (Ảnh: FAM).

Cựu danh thủ Datuk Zainal Abidin Hassan tin rằng sự vinh danh này không chỉ là niềm tự hào cá nhân của Arif Aiman mà còn là tín hiệu để các cường quốc bóng đá châu lục nhìn nhận lại tiềm năng của bóng đá Malaysia.

Cựu HLV CLB Pahang chia sẻ: “Từ sau thế hệ của Datuk Soh Chin Aun, Mokhtar Dahari và bản thân tôi, đây là lần đầu tiên chúng ta lại có một cầu thủ được đề cử cho danh hiệu cao quý nhất. Điều đó chắc chắn sẽ tạo động lực lớn cho lớp cầu thủ trẻ noi theo Arif”.

Ông kêu gọi các nhà quản lý tận dụng cơ hội này để thúc đẩy nền bóng đá nước nhà, đầu tư mạnh hơn vào khoa học thể thao và tạo điều kiện cọ xát quốc tế, nhằm sản sinh thêm nhiều cầu thủ đẳng cấp châu lục.

Ở góc nhìn phân tích, Datuk Dr. Pekan Ramli cho rằng việc được đề cử là sự ghi nhận quan trọng, đồng thời có thể mở ra cơ hội để Malaysia lọt vào “tầm ngắm” của các tuyển trạch viên quốc tế.

Arif Aiman là cầu thủ bản địa Malaysia hiếm hoi có suất đá chính dù đội bóng này nhập tịch ồ ạt (Ảnh: Getty).

Mùa giải vừa qua, Arif Aiman tiếp tục chứng minh vai trò trụ cột của Johor Darul Ta’zim khi giúp đội bóng giành cú ăn ba quốc nội và tiến vào vòng 1/8 ở AFC Champions League Elite (cúp C1 châu Á). Anh cũng được vinh danh danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm (MVP) tại lễ trao giải bóng đá Malaysia.

Phó Giáo sư Tiến sĩ Mohamad Nizam Nazarudin (Đại học Kebangsaan Malaysia) nhận định, việc Arif Aiman được vinh danh không chỉ là thành tích cá nhân mà còn là minh chứng cho sự phát triển có hệ thống của bóng đá Malaysia.

Ông nhấn mạnh: “Arif là sản phẩm điển hình của một quy trình đào tạo bài bản, từ lò đào tạo trẻ cho đến môi trường chuyên nghiệp. Chính sự kiên trì đầu tư vào khoa học huấn luyện và hỗ trợ hiệu suất đã tạo nên một cầu thủ đẳng cấp như ngày hôm nay”.