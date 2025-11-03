Báo Indonesia dự đoán phán quyết cuối cùng của FIFA với Malaysia

FAM đã gửi đơn kháng cáo án phạt của FIFA nhưng trong thời gian qua, cơ quan quyền lực cao nhất bóng đá thế giới vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng. Việc FIFA trì hoãn đưa ra phán quyết so với thời hạn chót vào ngày 30/10 khiến cho cả Đông Nam Á vẫn hồi hộp chờ đợi.

Tờ Bola cho rằng khả năng FAM kháng cáo thành công án phạt của FIFA là rất thấp (Ảnh: Bola).

Tờ Bola (Indonesia) cho rằng khả năng kháng cáo thành công của FAM là rất thấp, dù cho một vài tín hiệu tích cực đã xuất hiện. Tờ báo này bình luận: “FAM vẫn đang chờ đợi phán quyết cuối cùng của FIFA.

Theo thông tin được tiết lộ bởi trang Sabado Velez, kênh truyền thông chính thức của CLB Velez Sarsfield, nơi đang có một trong những cầu thủ nhập tịch Malaysia, Imanol Machuca, thi đấu, FIFA có thể đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày 3/11 hoặc ngày 4/11.

Các nguồn tin thân cận của Velez Sarsfield tỏ ra lạc quan về quá trình kháng cáo của FAM, nhất là sau khi FIFA thực hiện phiên điều trần với 7 cầu thủ vào ngày 30/10. “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”, nguồn tin này chia sẻ.

Tuy nhiên, cơ hội để FAM lật ngược tình thế gần như không còn. Bởi lẽ, FIFA đã công bố thêm các tài liệu bổ sung, xác nhận rằng tất cả ông bà của 7 cầu thủ nhập tịch đều sinh ngoài lãnh thổ Malaysia, trong khi FAM lại nộp bản sao giấy khai sinh, ghi nơi sinh của họ là Melaka, Penang, Johor và Kuching.

Malaysia và cả nền bóng đá Đông Nam Á đang chờ đợi phán quyết cuối cùng của FIFA với FAM (Ảnh: Kosmo).

Vì vậy, rất khó để FAM có thể lật ngược thế cờ trong vụ này khi FIFA nắm trong tay nhiều bằng chứng xác thực. Theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), nếu một đội sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện, đội còn lại sẽ được xử thắng 3-0. Như vậy, có khả năng Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 trong các trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal”.

Trong khi đó, tờ Tribunnews nhấn mạnh: “Việc FIFA trì hoãn công bố phán quyết cuối cùng không phải là điềm lành với Malaysia. Bởi vì FIFA muốn củng cố thêm chứng cứ, trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng với FAM. Một cơn bão lớn đang chờ đợi bóng đá Malaysia.

Việc tờ báo Argentina Capital de Noticias tung thêm bằng chứng cho thấy trung vệ Facundo Garces không hề có bất kỳ gốc gác nào với Malaysia, càng khiến cho FAM đuối lý hơn”.