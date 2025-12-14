Tuyển nữ Việt Nam đại thắng Indonesia 5-0, vào chung kết SEA Games 33

Đội tuyển nữ Việt Nam tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung dễ dàng áp đảo đối thủ và tiếp cận khung thành của Indonesia. Tuy nhiên, tuyển nữ Việt Nam không may mắn trong nửa đầu hiệp một khi không thể tận dụng được các cơ hội tạo ra.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 27 khi cầu thủ của Indonesia để bóng chạm tay trong vòng cấm địa, dẫn tới phạt đền. Bích Thùy đã sút 11m chính xác, đưa tuyển Việt Nam vượt lên dẫn trước.

Các cầu thủ nữ Việt Nam ăn mừng bàn mở tỷ số của Bích Thùy (Ảnh: Tuấn Bảo).

Bàn thắng đã giúp tuyển Việt Nam chơi tốt hơn nhưng chưa thể gia tăng tỷ số. Indonesia chỉ có đúng một pha phản công nguy hiểm trong hiệp một khi Sheva Inmut dứt điểm đập cột dọc ở những phút bù giờ.

Ngay đầu hiệp hai, HLV Mai Đức Chung đã tung ra những sự thay đổi người và tuyển Việt Nam nhanh chóng gia tăng tỷ số. Phút 49, thủ môn De Rouw sút bóng thẳng vào đầu của Hải Yến khiến trái bóng văng ngược vào lưới. 9 phút sau, Hải Yến có cú đúp với một pha đệm bóng cận thành dễ dàng ghi bàn.

Khoảng cách 3 bàn sau một giờ thi đấu đã giúp tuyển Việt Nam yên tâm tiến tới chiến thắng. Dù không bung sức tấn công mạnh trong những phút còn lại nhưng các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn có thêm hai bàn thắng, do công của Bích Thùy và Huỳnh Như.

Chiến thắng 5-0 chung cuộc, tuyển nữ Việt Nam vào chung kết SEA Games 33. Đây là lần thứ 5 liên tiếp, đội tuyển nữ Việt Nam vào chung kết và thầy trò HLV Mai Đức Chung đang là nhà vô địch 4 lần liên tiếp.

HLV Mai Đức Chung hé lộ cách đánh bại dàn cầu thủ nhập tịch của Indonesia

Trận bán kết nội dung bóng đá nữ SEA Games 33 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Indonesia sẽ diễn ra lúc 16h chiều mai, trên sân IPE Chonburi (Thái Lan).

Trước trận bán kết, HLV Mai Đức Chung nói: “Tôi biết đội tuyển bóng đá nữ Indonesia có 4 cầu thủ nhập tịch. Họ giỏi chơi bóng dài và bóng bổng. Cầu thủ của họ có khả năng đánh đầu tốt”.

“Tuy nhiên, tôi đã nghiên cứu đối thủ và có phương án đối phó với dàn cầu thủ cao to của đối phương. Chúng tôi sẽ áp sát, không cho đối thủ khoảng trống để hoạt động”, HLV Mai Đức Chung nói thêm.

So với đội tuyển nữ Indonesia, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được đánh giá cao hơn. Các cô gái của chúng ta có khả năng kiểm soát bóng và phối hợp tốt hơn. HLV Mai Đức Chung hé lộ việc chúng ta sẽ phát huy điểm mạnh này của mình.

Ông Chung chia sẻ: “Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ không chơi bóng bổng và không đua sức với Indonesia. Chúng tôi sẽ phối hợp trên mặt sân. Các cầu thủ của tôi sẽ phát huy hết những phẩm chất tốt nhất của họ”.

HLV Mai Đức Chung hết lời khen các học trò, sẵn sàng giành vé vào chung kết

Chiều nay (11/12), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành chiến thắng quan trọng 2-0 trước đội tuyển nữ Myanmar, tại Chonburi.

Chiến thắng này đưa đội bóng của HLV Mai Đức Chung vọt thẳng lên ngôi đầu bảng B, nội dung bóng đá nữ SEA Games 33, đồng thời giành vé vào bán kết gặp Indonesia vào ngày 14/12. Trận bán kết còn lại là màn so tài giữa Thái Lan và Philippines.

Đội tuyển nữ Việt Nam giành vé vào bán kết (Ảnh: Tuấn Bảo).

Sau trận đấu với Myanmar, HLV Mai Đức Chung nói: “Trước giờ bóng lăn, chúng tôi xác định với nhau rằng toàn đội chỉ còn một con đường phải thắng để vào bán kết. Các cầu thủ của tôi đã chơi với tinh thần tuyệt vời”.

“Trước rất đông khán giả Myanmar có mặt trên khán đài, cầu thủ của tôi không những không bị áp lực mà còn xem đấy là động lực để thi đấu tốt hơn. Tôi tự hào về họ”, HLV Mai Đức Chung nói thêm.

Vượt qua nhiều áp lực để có mặt tại bán kết, mục tiêu của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nói chung và HLV Mai Đức Chung nói riêng chưa dừng lại.

Vị HLV này chia sẻ: “Đối thủ của chúng ta tại bán kết là Indonesia có sự tiến bộ nhanh trong thời gian gần đây. Chúng tôi tôn trọng họ, nhưng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ tập trung cao độ cho mục tiêu giành chiến thắng ở bán kết”.