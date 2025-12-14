Vào chung kết SEA Games, đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng lớn

Trận bán kết nội dung bóng đá nữ giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia diễn ra chiều nay (14/12), tại Chonburi (Thái Lan).

Đội tuyển nữ Việt Nam được VFF thưởng 500 triệu đồng sau khi thắng Indonesia (Ảnh: Tuấn Bảo).

Trước đối thủ đến từ xứ sở vạn đảo bị đánh giá thấp hơn, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam không quá khó khăn để giành chiến thắng đậm 5-0, giành quyền vào chung kết.

Sau chiến thắng này, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định cho toàn đội 500 triệu đồng. Cộng dồn với mức thưởng 700 triệu đồng mà đội đã được nhận sau khi vượt qua vòng bảng, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã được VFF thưởng tổng cộng 1,2 tỷ đồng.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho đoàn quân của HLV Mai Đức Chung. Toàn đội đã thi đấu rất nỗ lực từ đầu giải đến giờ.

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng đậm Indonesia ở bán kết (Ảnh: Tuấn Bảo).

Đối thủ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong trận chung kết sẽ là đội thắng ở cặp đấu bán kết thứ hai giữa chủ nhà Thái Lan và Philippines.

Trận chung kết nội dung bóng đá nữ sẽ diễn ra ngày 17/12, trên sân vận động Chonburi. Nếu giành chiến thắng trong trận chung kết và giành được huy chương vàng (HCV), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ lập kỷ lục mới 5 lần liên tiếp giành HCV SEA Games.

Khi đó, đội bóng của HLV Mai Đức Chung chắc chắn sẽ được thưởng lớn hơn nữa.