Nhật ký SEA Games 33 ngày 16/12: Rowing mang về HCV

Liên tục cập nhật

Võ sĩ pencak Việt Nam bị bỏ mặc nằm sàn

Thành tích của thể thao Việt Nam ở SEA Games 33 ngày 16/12 Huy chương vàng (1): Lê Thị Hiền, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Ngọc Anh (Rowing - thuyền 4 nữ hạng nặng 1 mái chèo). Huy chương bạc (1): Triệu Hoàng Long, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Hữu Thành (Rowing - Thuyền 4 nam hạng nhẹ). Huy chương đồng (1): Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Bích Ngọc (Rowing - Thuyền đôi nữ).

Sau ngày thi đấu thứ 6, đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm 5 HCV, 11 huy chương bạc (HCB) và 3 huy chương đồng (HCĐ), tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương với tổng cộng 40 HCV, 47 HCB và 70 HCĐ.

Vị trí thứ 2 tiếp tục thuộc về đoàn thể thao Indonesia khi các VĐV xứ vạn đảo giữ vững phong độ tốt với việc giành thêm 13 HCV trong ngày 15/12, nâng tổng số HCV lên con số 52 (ngoài ra còn có 65 HCB và 64 HCĐ trên bảng tổng sắp).

Nguyễn Thị Oanh thi nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ vào hôm nay (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Đoàn thể thao nước chủ nhà Thái Lan tiếp tục bỏ xa các đối thủ ở vị trí số một của bảng tổng sắp huy chương khi giành thêm 12 HCV trong ngày 15/12. Tính đến hết ngày 15/12, Thái Lan đã có tổng cộng 145 HCV, 87 HCB và 59 HCĐ.

Ngày thi đấu 16/12 là ngày thi đấu cuối cùng của điền kinh ở SEA Games 33, khi hàng loạt nội dung chung kết diễn ra. Tâm điểm dồn về 3.000m vượt chướng ngại vật nữ, nơi Nguyễn Thị Oanh tiếp tục xuất trận. Sau khi đã hoàn tất cú đúp 5.000m, 10.000m, Nguyễn Thị Oanh hoàn toàn có thể khép lại SEA Games 33 bằng thêm một tấm HCV thứ ba.

Ở 10.000m nam, Nguyễn Trung Cường tiếp tục được kỳ vọng sau khi đã lên ngôi ở 3.000m vượt chướng ngại vật. Các nội dung 4x400m tiếp sức nam và nữ cũng rất đáng chú ý. Đội hình Việt Nam quy tụ những gương mặt dày dạn như Trần Nhật Hoàng, Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc.

Ở môn canoeing, rowing, Việt Nam có thể chờ đợi cạnh tranh HCV ở các nội dung thuyền đơn nam, thuyền đôi nữ, thuyền bốn nam hạng nhẹ và thuyền bốn nữ.

Bên cạnh các môn mũi nhọn, đoàn Việt Nam thi đấu ở hàng loạt môn khác như bắn cung, bắn súng, cờ vua, đấu kiếm, pencak silat, muay, boxing, xe đạp đường trường, futsal, bóng chuyền, cử tạ, kéo co…