Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi tuyển nữ Việt Nam thắng đậm Indonesia

"Tinh thần và quyết tâm của đội tuyển Việt Nam không ai có thể sánh được ở Đông Nam Á. Chúc mừng Việt Nam, chức vô địch sẽ là của các bạn", tài khoản Ye Minaung đến từ Myanmar bình luận trên trang Asean Football sau khi chứng kiến tuyển nữ Việt Nam đánh bại tuyển nữ Indonesia với tỷ số 5-0 trên sân Chonburi tối ngày 14/12.

Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung tràn đầy tự tin ở trận bán kết khi chỉ phải gặp đối thủ yếu là tuyển nữ Indonesia, và nhanh chóng tạo ra thế trận áp đảo với đối thủ ngay khi trọng tài thổi còi khai cuộc.

Tuyển nữ Việt Nam tạo ra thế trận hoàn toàn vượt trội trước Indonesia ở trận bán kết (Ảnh: Tuấn Bảo).

Tuy nhiên phải chờ đến phút 27 tuyển nữ Việt Nam mới có được bàn thắng mở tỷ số khi hậu vệ Indonesia để bóng chạm tay trong vòng cấm và phải chịu quả phạt đền. Trên chấm 11m, Bích Thuỳ không mắc sai lầm nào giúp Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, thủ môn De Rouw mắc sai lầm nghiêm trọng ở phút 49 khi pha phá bóng lên của cô đập trúng đầu Hải Yến đi thẳng vào lưới nhà. 9 phút sau, Hải Yến có cú đúp với một pha đệm bóng cận thành giúp tuyển nữ Việt Nam dẫn cách biệt 3 bàn.

Dù không bung sức tấn công mạnh trong những phút còn lại nhưng các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn có thêm hai bàn thắng, do công của Bích Thùy (phút 80) và Huỳnh Như (phút 87). Chiến thắng này giúp tuyển nữ Việt Nam ghi tên mình vào trận chung kết và đối thủ sẽ là người chiến thắng trong cặp đấu giữa tuyển nữ Thái Lan và Philippines.

Nhiều CĐV Đông Nam Á đã lên tiếng ca ngợi màn trình diễn của thầy trò HLV Mai Đức Chung và cho rằng tuyển nữ Việt Nam là ứng viên sáng giá cho chức vô địch SEA Games năm nay.

"Tuyển nữ Indonesia thực sự không cùng đẳng cấp với Myanmar và Thái Lan chứ đừng nói là Việt Nam. Chúc mừng tuyển nữ Việt Nam với chiến thắng rất thuyết phục", tài khoản Lwin Htoo Maw đến từ Myanmar nhận định.

"Không ngạc nhiên khi Indonesia để thua vì nước này còn không có giải bóng đá nữ. Mong rằng, những thứ sẽ tốt đẹp hơn trong tương lai", tài khoản Pitix Piyix đến từ Indonesia bình luận.

"Thua là bình thường, chỉ có thắng mới là điều gây sốc. Chúc mừng tuyển nữ Việt Nam đã giành vé vào chung kết", tài khoản Aji Kurniawan cũng đến từ Indonesia nói thêm.

"Tuyển nữ Indonesia vào đến bán kết là đã thành công lắm rồi. Họ chưa đủ đẳng cấp để đá ngang cơ với tuyển nữ Việt Nam. Cố gắng ở trận tranh huy chương đồng mà thôi", tài khoản Abdul R đến từ Malaysia bày tỏ.

"3 bàn thua đầu là bằng chứng cho sai lầm của các cầu thủ Indonesia. Còn bàn thua thứ 4 và 5 hoàn toàn là do kỹ năng vượt trội của các cầu thủ Việt Nam. Thua tâm phục khẩu phục. Chúc mừng Việt Nam", tài khoản Neneng Astina đến từ Indonesia chốt lại.