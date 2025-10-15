Tuyển Việt Nam đón tin vui từ FIFA sau hai chiến thắng liên tiếp

Tối qua (14/10), đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thống Nhất (TPHCM). Đây được xem là kết quả kém thuyết phục nhưng dù sao, đoàn quân HLV Kim Sang Sik vẫn hoàn thành nhiệm vụ giành hai chiến thắng liên tiếp trước Nepal.

Tuyển Việt Nam tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, lên xếp thứ 111 thế giới (Ảnh: Nam Anh).

Điều đó giúp cho đội tuyển Việt Nam tiếp tục bám đuổi Malaysia trên bảng xếp hạng bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 3 điểm ít hơn. Bên cạnh đó, “Rồng vàng” cũng cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA.

Theo tính toán của Football-raking (dựa theo cách tính của FIFA), đội tuyển Việt Nam được cộng 13,7 điểm sau hai trận thắng trước Nepal. Điều đó giúp chúng ta tăng 3 bậc, từ thứ 114 lên xếp thứ 111 thế giới. Thậm chí, theo dự đoán của chuyên gia, “Những chiến binh sao vàng” có thể vươn lên thứ 107 nếu thắng Lào vào tháng 11. Khoảng cách của đội tuyển Việt Nam với các đội xếp trên khá sít sao.

Tương tự, Malaysia cũng thực hiện cú nhảy vọt sau hai chiến thắng trước Lào. Họ được cộng 13,3 điểm sau hai trận đấu này. Điều này giúp “Bầy hổ” tăng 5 bậc vươn lên vị trí thứ 118 thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất của Malaysia trong nhiều năm qua.

Indonesia tụt sâu trên bảng xếp hạng FIFA sau hai trận thua trước Iraq và Saudi Arabia (Ảnh: PSSI).

Malaysia cũng chiếm vị trí thứ ba ở khu vực Đông Nam Á của Indonesia. Sau hai trận thua liên tiếp trước Saudi Arabia và Iraq, đội bóng của HLV Patrick Kluivert đã bị trừ 13,21 điểm và tụt 3 bậc xuống vị trí thứ 122 thế giới.

Trong khi đó, Thái Lan được cộng 13,17 điểm sau hai chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa. Nhờ đó, đội bóng xứ Chùa vàng tăng tới 5 bậc lên thứ 96 thế giới. Họ cũng là đội bóng duy nhất của Đông Nam Á lọt vào top 100 thế giới.

Đội bóng có sự tăng trưởng ấn tượng nhất là Quần đảo Faroe. Đội bóng tí hon này đã được cộng 37,9 điểm sau hai chiến thắng liên tiếp trước Montenegro và CH Séc. Nhờ đó, họ tăng 9 bậc lên xếp thứ 127 thế giới.