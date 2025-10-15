Bóng đá Đông Nam Á thắng lớn tại vòng loại Asian Cup 2027

Kết quả liên quan đến các đội tuyển Đông Nam Á tối qua (14/10) Philippines - Timor Leste: 3-1 (bảng A) Ấn Độ - Singapore: 1-2 (bảng C) Đài Loan - Thái Lan: 1-6 (bảng D) Myanmar - Syria: 0-3 (bảng E) Nepal - Việt Nam: 0-1 (bảng F) Malaysia - Lào: 5-1 (bảng F)

Đội bóng Đông Nam Á thắng đậm nhất ở lượt trận thứ 4 vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 là Thái Lan. Đội bóng xứ sở chùa vàng đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số 6-1 ngay trên sân đối phương, tại bảng D.

Chiến thắng này giúp Thái Lan có cùng 9 điểm với đội đầu bảng Turkmenistan. Thái Lan tạm xếp nhì bảng, chỉ kém Turkmenistan chỉ số phụ. Điều quan trọng là Thái Lan vẫn còn trận đối đầu trực tiếp với Turkmenistan trên sân nhà, vào tháng 3/2026. Nếu thắng trận này, Thái Lan sẽ chính thức vượt qua Turkmenistan.

Thái Lan thắng đậm Đài Loan (Ảnh: FAT).

Trường hợp tương tự cũng xảy ra ở bảng C, Singapore xuất sắc vượt qua đội tuyển Ấn Độ 2-1, ngay trên sân đối phương. Đội bóng đảo quốc sư tử hiện có cùng 8 điểm với đội đầu bảng Hong Kong (Trung Quốc). Singapore chỉ kém Hong Kong chỉ số phụ.

Cơ hội để Singapore giành được vé đầu bảng C, qua đó giành vé dự vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027 là rất lớn. Singapore sẽ gặp đội tuyển Hong Kong vào tháng 11 tới đây.

Tại bảng A, Philippines không mấy khó khăn để giành chiến thắng 3-1 trước đội bóng yếu Timor Leste, dù bị đối thủ ghi bàn trước.

Chiến thắng này giúp cho Philippines có 10 điểm sau 4 trận, bằng điểm với đội nhì bảng Tajikistan. Dù vậy, Philippines xếp trên nhờ chỉ số phụ. Philippines sẽ gặp Tajikistan vào tháng 3/2026.

Malaysia (áo vàng) tiếp tục giữ vị trí đầu bảng F (Ảnh: FAM).

Ở bảng F, Malaysia đánh bại đội tuyển Lào 5-1 tại sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur, Malaysia), còn đội tuyển Việt Nam thắng Nepal 1-0 ở sân Thống Nhất (TPHCM). Malaysia vẫn dẫn đầu bảng đấu này, với 12 điểm. Đội tuyển Việt Nam đứng nhì bảng với 9 điểm.

Tuy nhiên, cơ hội vào vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027 của đội tuyển Việt Nam vẫn còn, nếu như đội tuyển Malaysia bị FIFA và AFC trừng phạt vì việc sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định.

Có thể đội tuyển Việt Nam vừa gây thất vọng, khi chỉ thắng sát nút đội bóng yếu Nepal với một bàn cách biệt, nhưng điều quan trọng là đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vẫn có chiến thắng, vẫn bảo toàn số điểm tuyệt đối trước các đội bóng yếu trong bảng, tính cho đến thời điểm hiện tại.

Trận đấu khác liên quan đến các đội tuyển Đông Nam Á là Myanmar thua Syria 0-3 tại bảng E. Đội tuyển Myanmar đã chính thức bị loại vì trận thua này.