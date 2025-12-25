Báo Tây Á bình luận về sức mạnh của U23 Việt Nam trước giải châu Á

Ở giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng A với các đối thủ U23 Saudi Arabia, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan. Đây là bảng đấu hứa hẹn sẽ mang tới nhiều khó khăn cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.

U23 Việt Nam được nhận định là đối thủ đáng gờm (Ảnh: Tiến Tuấn).

Mặc dù vậy, các đối thủ trong bảng đấu cũng nhìn U23 Việt Nam với ánh mắt khác, nhất là sau khi chúng ta vừa giành chức vô địch SEA Games 33 ngay trên đất Thái Lan.

Tờ Alrai nhận định: “Việc U23 Jordan nằm chung bảng đấu với chủ nhà U23 Saudi Arabia và hai đối thủ đáng gờm là U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan mang tới nhiều thử thách với thầy trò HLV Omar Najhi. Chỉ có hai đội đứng đầu bảng đấu mới có vé vào tứ kết.

Trong đó, U23 Jordan hứa hẹn sẽ gặp khó trong trận ra quân gặp U23 Việt Nam. Dù vậy, đoàn quân HLV Omar Najhi cố gắng thi đấu tốt từng trận một và vượt qua cột mốc lịch sử vào bán kết vào năm 2013”.

Trước thềm giải đấu này, U23 Jordan đang gặp vấn đề nghiêm trọng về mặt lực lượng. Tiền đạo chủ lực Ibrahim Sabra không được CLB chủ quản Goztepe (Thổ Nhĩ Kỳ) cho phép về hội quân. Hai cầu thủ Muhannad Abu Taha và Ali Al Azaizeh cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Còn Mohammad Abu Hazeem vắng mặt vì chấn thương.

U23 Việt Nam sẵn sàng chinh phục giải châu Á (Ảnh: Anh Khoa).

Việc U23 Jordan gặp vấn đề lực lượng có thể xem là cơ hội để U23 Việt Nam giành quyền đi tiếp ở bảng A. Trong hai giải U23 châu Á gần nhất vào các năm 2022 và 2024, U23 Việt Nam để lọt vào tứ kết.

U23 Việt Nam đã hội quân từ ngày 23/12. Toàn đội sẽ lên đường sang Qatar từ ngày 26/12. Tại đây, "Rồng vàng" sẽ thi đấu giao hữu với U23 Syria. Tới ngày 1/1/2026, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ sang Saudi Arabia tham dự giải U23 châu Á.

Trận đấu đầu tiên của đoàn quân HLV Kim Sang Sik là gặp U23 Jordan vào ngày 6/1. Tiếp đến, ngày 9/1, U23 Việt Nam chạm trán U23 Kyrgyzstan. Ở trận đấu cuối cùng ở vòng bảng, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với đội chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.