Ngược dòng không tưởng, Nhật Bản tạo địa chấn khi đánh bại Brazil

Nhật Bản đón tiếp đối thủ rất mạnh là Brazil trên sân nhà Ajinomoto vào chiều nay (14/10). Đây là thử thách rất lớn với “Samurai xanh” khi phải đối đầu với đối thủ hàng đầu thế giới và được dẫn dắt bởi HLV lão làng Carlo Ancelotti.

Brazil đã vượt lên dẫn trước Nhật Bản với tỷ số 2-0 sau khi hiệp 1 kết thúc (Ảnh: Getty).

Thực tế, Nhật Bản đã bị Brazil dẫn trước 0-2 sau khi hiệp 1 kết thúc nhưng tinh thần của chiến binh Samurai không cho phép đội bóng xứ Mặt trời mọc bỏ cuộc. Họ đã bất ngờ lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước Selecao trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Bước vào trận đấu này, Brazil tung ra sân với nhiều tên tuổi lừng danh như Vinicius, Casemiro, Martinelli. Trong khi đó, Nhật Bản cũng tung ra đội hình gần như mạnh nhất với bộ tứ tấn công Kubo, Ritsu Doan, Minamino, Ueda.

Sau tiếng còi khai cuộc, Brazil nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công. Họ tạo ra không ít cơ hội về phía khung thành của Nhật Bản. Cuối cùng, điều gì đến cũng đã đến. Phút 26, Brazil có tình huống phối hợp bật nhả rất hay. Bruno Guimaraes chọc khe cho Paulo Henrique xâm nhập vòng cấm, trước khi thực hiện cú dứt điểm tinh tế, mở tỷ số trận đấu.

Tới phút 32, Brazil đã có bàn thắng thứ hai. Paqueta thực hiện cú bấm bóng kỹ thuật cho Martinelli băng xuống dứt điểm quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-0 cho Selecao.

Sang hiệp 2, Nhật Bản vùng lên mạnh mẽ khi không cam chịu thất bại trên sân nhà. Họ thực sự đã khiến Brazil chao đảo. Phút 52, trung vệ Fabricio Bruno mắc sai lầm sơ đẳng khi chuyền bóng thẳng vào chân Minamino. Tiền đạo đang khoác áo Monaco không mắc sai lầm nào, ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Nhật Bản.

Nhật Bản ngược dòng không tưởng để giành chiến thắng trước Brazil (Ảnh: Getty).

Chưa dừng lại ở đó, phút 62, Nhật Bản đã ghi bàn thắng gỡ hòa. Từ pha tạt bóng bên cánh phải, Nakamura thực hiện cú dứt điểm một chạm. Trung vệ Fabricio Bruno đã sút thẳng về lưới nhà trong nỗ lực cản phá.

Phút 67, Matheus Cunha nhận được đường chuyền của Luiz Henrique ở bên cánh phải. Cầu thủ của Man Utd tung ra cú dứt điểm chạm chân Joelinton bay vào lưới Nhật Bản. Dù vậy, trọng tài không công nhận bàn thắng này khi xác định Luiz Henrique rơi vào thế việt vị.

Tới phút 71, Brazil đã nhận cú sốc. Từ pha đá phạt góc của Ito, Ueda băng vào đánh đầu dũng mãnh tung lưới Selecao, nâng tỷ số lên 3-2 cho Nhật Bản. Thật khó tin khi Nhật Bản ghi liên tiếp ba bàn vào lưới Brazil chỉ trong vòng hơn 20 phút.

Trong những phút tiếp theo, đoàn quân của HLV Ancelotti dồn lên tìm kiếm bàn thắng nhưng họ không tài nào xuyên thủng lưới của Nhật Bản.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về Nhật Bản. Họ cho thấy có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào trên thế giới.

Đội hình ra sân:

Nhật Bản: Zion Suzuki, Taniguchi, Watanabe, Nakamura, Junnosuke Suzuki, Kamada, Sano, Kubo, Ritsu Doan, Minamino, Ueda

Brazil: Souza, Paulo Henrique, Bruno, Beraldo, Augusto, Casemiro, Guimaraes, Paqueta, Luiz Henrique, Vinicius, Martinelli