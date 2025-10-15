Tiến Linh nói rõ lý do tuyển Việt Nam không thể ghi bàn vào lưới Nepal

"Trước trận đấu, trời đã mưa rất lớn nên ảnh hưởng đến mặt sân và lối chơi của hai đội. Mặt sân xuất hiện những vũng nước làm chậm tốc độ của quả bóng và là cản trở lớn trong việc di chuyển của các cầu thủ”, Tiến Linh chia sẻ sau chiến thắng 1-0 của đội tuyển Việt Nam trước Nepal ở trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027.

So với trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn trong trận lượt về. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik dù kiểm soát bóng tốt hơn và tạo ra hơn 20 cú dứt điểm nhưng chỉ có được bàn thắng duy nhất nhờ tình huống phản lưới nhà của đối thủ.

Mặt sân Thống Nhất nhiều vũng nước gây khó khăn cho các cầu thủ (Ảnh: Anh Khoa)

Cụ thể, bàn thắng đến từ pha đá phản lưới nhà của trung vệ Suman Srestha bên phía Nepal. Sự bế tắc của các cầu thủ Việt Nam còn thể hiện rõ khi họ ba lần đưa bóng tìm trúng khung gỗ của Nepal trong suốt trận đấu.

“Dù thế trận không được như kỳ vọng nhưng dù sao cả đội đã chơi nỗ lực. Giành 3 điểm là phần thưởng cho những cố gắng của các cầu thủ trẻ trong thời gian qua. Hôm nay, các cầu thủ trẻ đã cho thấy được sự khát khao cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Trong tương lai, các bạn vẫn còn nhiều giải đấu nữa. Tôi mong các cầu thủ trẻ sẽ tiếp tục cố gắng, thi đấu thật tốt cho đội tuyển quốc gia trong thời gian tới. Chiến thắng này xin dành tặng cho người hâm mộ, khi không quản ngại trời mưa đến sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam”, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh phát biểu.

Ở trận đấu này, HLV Kim Sang Sik đã mạnh dạn trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ. Các cầu thủ như Trung Kiên, Thanh Nhàn và Hiểu Minh đã được tin tưởng ra sân ngay từ đội hình xuất phát.

Sang hiệp hai, hai tài năng triển vọng khác là Đình Bắc và Khuất Văn Khang cũng được tung vào sân, cho thấy ý đồ thử nghiệm đội hình rõ rệt của vị chiến lược gia người Hàn Quốc.

Vào tháng 11 tới, vòng loại Asian Cup 2027 sẽ bước vào loạt trận thứ 5 đầy căng thẳng. Đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiệm vụ giành trọn 3 điểm khi làm khách trên sân của Lào. Cùng lúc đó, Nepal sẽ có cuộc đối đầu đầy khó khăn với Malaysia.