AFC so sánh chiến thắng của đội tuyển Việt Nam với Malaysia và Thái Lan

"Một bàn phản lưới nhà sớm đã mang về chiến thắng 1-0 cho tuyển Việt Nam trước Nepal trong trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027", trang chủ AFC bình luận sau chiến thắng sít sao của thầy trò HLV Kim Sang Sik trong cuộc tái đấu với Nepal diễn ra trên sân Thống Nhất (TPHCM) tối 14/10.

Đây là trận đấu bị trì hoãn 30 phút do trời đổ mưa lớn, khiến mặt sân có nhiều vũng lầy gây khó khăn cho cả hai đội. Tuy nhiên tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với bàn thắng duy nhất, khi cú đánh đầu của Hiểu Minh khiến hậu vệ phía Nepal lúng túng đá phản lưới nhà.

Tuyển Việt Nam ăn mừng sau chiến thắng 1-0 trong cuộc tái đấu với Nepal trên sân Thống Nhất (Ảnh: Nam Anh).

"Tuyển Việt Nam đã vươn lên dẫn trước chỉ 5 phút sau khi trận đấu bắt đầu khi hậu vệ Suman Shrestha bị áp lực nặng nề dẫn tới đá phản lưới nhà.

Đội chủ nhà, đội đã đánh bại đội bóng Nam Á với tỷ số 3-1 hôm 9/10, đã nỗ lực hết mình để tìm kiếm bàn thắng thứ hai nhưng đành chấp nhận lợi thế mong manh trước khi bước vào giờ nghỉ.

HLV Kim Sang Sik đã thực hiện 4 sự thay đổi người trong hiệp 2 để củng cố sức mạnh tấn công của đội nhà, nhưng họ đã không thể tỏa sáng. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng khi tuyển Việt Nam giành được điểm số để bám đuổi đội đầu bảng Malaysia.

Chiến thắng này giúp Việt Nam có được 9 điểm, kém đội đầu bảng Malaysia 3 điểm trong khi Nepal vẫn đứng cuối bảng sau khi thua cả 4 trận", AFC bình luận trong bài viết.

Trong khi đó, nói về chiến thắng của tuyển Malaysia trước Lào, AFC cho rằng "Bầy hổ Malaya" đã có màn "hồi sinh" ấn tượng khi ngược dòng đánh bại đối thủ với tỷ số 5-1 dù bị thủng lưới trước.

Tuyển Malaysia ngược dòng đánh bại tuyển Lào với tỷ số 5-1 (Ảnh: AFC).

"Lào dẫn trước 1-0 trong suốt hiệp 1 nhưng tiền đạo Romel Morales đã dẫn dắt Malaysia hồi sinh với cú đúp trong hiệp 2 để ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 5-1", AFC nhấn mạnh.

Trong khi đó, nói về chiến thắng của tuyển Thái Lan trước Đài Loan (Trung Quốc), AFC cho rằng "Bầy voi chiến" sáng cửa giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 khi ghi tới 6 bàn vào lưới của đối thủ.

Tuyển Thái Lan cũng có chiến thắng đậm đà 6-1 trước Đài Loan (Trung Quốc) (Ảnh: FAT).

"Teerasak Poeiphimai tỏa sáng với cú hat-trick giúp Thái Lan giành chiến thắng 6-1 trước Đài Loan ở lượt trận thứ 4 vòng loại Asian Cup 2027. Chiến thắng này giúp Thái Lan nuôi hy vọng giành vé đi tiếp khi đội bóng Đông Nam Á này có được 9 điểm sau 4 lượt trận", AFC bình luận.

Tuy nhiên ở trận đấu của bảng D sau đó ít giờ, đội tuyển Turkmenistan đã đánh bại Sri Lanka với tỷ số 2-1 để giành lại ngôi đầu từ tay Thái Lan (cùng có 9 điểm nhưng hơn chỉ số đối đầu).

Như vậy sau lượt trận thứ 4 vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Malaysia là đội bóng Đông Nam Á duy nhất toàn thắng cả 4 trận, ghi được 14 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 bàn.

Dù vậy đội bóng này vẫn đang trong thời gian kháng cáo sau án phạt của FIFA hôm 26/9 liên quan đến việc gian lận nhập tịch cầu thủ và đứng trước nguy cơ nhận án phạt tiếp theo từ AFC.