"Bằng chứng FIFA đưa ra làm hoen ố hình ảnh bóng đá Malaysia"

"FAM không được phép im lặng và phải phản hồi rõ ràng về mọi tiết lộ của FIFA", Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, Hannah Yeoh phát biểu trước báo giới vào ngày 7/10, chỉ ít giờ sau khi FIFA công bố tài liệu chi tiết về cáo buộc gian lận nhập tịch cầu thủ của Malaysia để từ đó ra án phạt nặng hôm 26/9.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, Hannah Yeoh thừa nhận phán quyết chi tiết của FIFA làm hoen ố hình ảnh của bóng đá Malaysia (Ảnh: NST).

Tài liệu vừa được công bố của FIFA xác nhận rằng 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia, gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel cùng với FAM đã bị cáo buộc vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA, bao gồm hành vi làm giả giấy tờ và sử dụng tài liệu giả mạo trong các thủ tục nhập tịch cầu thủ.

Kết quả là, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11 tỷ đồng), trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 60 triệu đồng) và bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng.

Phát biểu trước truyền thông, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, Hannah Yeoh thừa nhận phán quyết chi tiết của FIFA trong tài liệu dài 19 trang là nghiêm trọng và gây tổn hại đến hình ảnh của đất nước.

"Mặc dù FAM đã đưa ra tuyên bố nói rằng đó là lỗi kỹ thuật, lỗi của nhân viên, nhưng tất cả đều cần phải cải thiện vì tuyên bố dài 19 trang này chứa đựng những phát biểu rất nghiêm trọng của FIFA, làm hoen ố hình ảnh của bóng đá Malaysia.

Tôi cũng hiểu rằng tất cả người hâm mộ bóng đá Malaysia đương nhiên tức giận, thất vọng và muốn thấy sự thay đổi", bà Hannah Yeoh tuyên bố.

FIFA làm rõ giấy khai sinh do FAM cung cấp khác với điều tra thực tế của họ (Ảnh: Asean Football).

Đáng chú ý, bà Hannah cho biết Bộ Thanh niên và Thể thao vẫn giữ nguyên quan điểm chờ cho đến khi quá trình kháng cáo của FAM hoàn tất trước khi đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào.

"FAM phải hoàn tất quá trình kháng cáo này trước khi đưa ra bất kỳ thông báo đặc biệt nào vì quá trình kháng cáo vẫn chưa kết thúc. Sau khi FIFA đưa ra phán quyết chi tiết, tôi được thông báo rằng FAM có 3 ngày để nêu ý định kháng cáo, sau đó là 5 ngày để nộp đơn kháng cáo", bà Hannah nhấn mạnh.

Đặc biệt, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia cũng kêu gọi người hâm mộ bóng đá Malaysia tiếp tục ủng hộ đội tuyển quốc gia chuẩn bị thi đấu hai trận đấu Bảng F trong vòng loại Asian Cup 2027 với Lào tại Viêng Chăn vào ngày 9/10 và tại Kuala Lumpur vào ngày 14/10.